Tại sao Warner Bros. có thể thẳng tay loại bỏ Johnny Depp?

Việc thua kiện tờ The Sun đẩy sự nghiệp Johnny Depp vào vũng lầy mới. Tài tử bị Warner Bros. yêu cầu rời khỏi loạt “Fantastic Beasts” và nhường vai Grindelwald cho một người khác.

Cách đây bốn năm, phần đầu tiên của thương hiệu Sinh vật huyền bí - Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) - chính thức ra rạp. Bất chấp việc phải cạnh tranh với hàng loạt bom tấn như Doctor Strange, Trolls hay Moana, phim thu 234 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm có kinh phí sản xuất 180 triệu USD rời rạp với tổng doanh thu 812,5 triệu USD toàn cầu.

Tại thời điểm 2016, Fantastic Beasts and Where to Find Them là thành công lớn của Warner Bros. nếu đem so sánh với hai dự án được chăm chút kỹ lưỡng nhưng không mang lại hiệu quả tương xứng là Batman v Superman: Dawn of Justice và Suicide Squad.

Nhưng giờ đây, Vũ trụ Điện ảnh Mở rộng DC (DCEU) đang dần lấy lại phong độ. Trong khi đó, vị thế của loạt phim ngoại truyện Harry Potter với kịch bản do chính J.K. Rowling chấp bút đang trở nên lung lay. Giữa hoàn cảnh ấy, ngày 6/11, Johnny Depp thông báo hãng Warner Bros. đã yêu cầu anh rời khỏi Fantastic Beasts và tài tử đã chấp thuận.

Sự nghiệp điêu đứng vì bê bối với vợ cũ

Theo thỏa thuận ban đầu, Johnny Depp thủ vai phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald trong cả năm phần Fantastic Beasts. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi khi tài tử sa lầy vào vụ kiện cáo với vợ cũ là Amber Heard xung quanh việc người đẹp tố cáo anh bạo hành cô.

Cáo buộc của Heard đưa ra chỉ vài ngày sau khi Alice Through the Looking Glass (2016), bộ phim của Disney có Johnny Depp thủ vai Mad Hatter, ra rạp. Tác phẩm thất bại tại phòng vé với doanh thu 299 triệu USD toàn cầu so với 170 triệu USD kinh phí sản xuất.

Con số thấp hơn rất nhiều so với thành tích 1,025 tỷ USD mà Alice in Wonderland gặt hái năm 2010. Theo tạp chí Forbes, nguyên nhân thất bại của Alice Through the Looking Glass một phần đến từ bê bối đời tư của Johnny Depp tại thời điểm ấy.

Kế đó, scandal của Depp tiếp tục khiến Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge chịu ảnh hưởng nhất định khi ra mắt năm 2017. Tuy thu gần 795 triệu USD , thành tích của bộ phim tại Bắc Mỹ chỉ là 177 triệu USD . Đây trở thành bộ phim có doanh thu toàn cầu lớn nhất trong khi thành tích nội địa không thể vượt qua ngưỡng 200 triệu USD .

Ngoài Jack Sparrow, Johnny Depp vẫn thiếu những vai chính gắn liền với các loạt phim bom tấn. Ảnh: Disney.

Trên thực tế, Johnny Depp không phải là cái tên hốt bạc tại phòng vé trước khi phần đầu tiên của thương hiệu Pirates of the Caribbean ra mắt năm 2003. Ngoài những lần thủ vai thuyền trưởng Jack Sparrow hay góp mặt trong chùm phim giả tưởng ăn khách của Tim Burton (Sleepy Hollow, Charlie and the Chocolate Factory, Alice in Wonderland), Depp không phải là cái tên gắn liền với các tác phẩm bom tấn.

Những bộ phim như What’s Eating Gilbert Grape (1993) hay Dead Man (1995) vốn không sinh ra để trở thành bom tấn phòng vé. Và bản thân Depp cũng không quá mặn mà với danh xưng tài tử màn bạc.

Ngoại trừ Public Enemies (2009) đóng cùng Christian Bale - bộ phim thu 214 triệu USD từ 100 triệu USD kinh phí, phần lớn tác phẩm được quảng bá bằng tên tuổi Johnny Depp như The Lone Ranger (2013), Transcendence (2014), Mortdecai (2015), Black Mass (2015) đều rời rạp trong thua lỗ. Sự xuất hiện của Depp trong Fantastic Beasts ít nhiều giống như một món đồ trang trí đối với thương hiệu.

Thành công, cũng như sức lan tỏa của các bộ phim thuộc Pirates of the Caribbean hay Fantastic Beasts, chủ yếu cho thấy Johnny Depp có tầm ảnh hưởng nhất định khi tên tuổi anh gắn liền với một thương hiệu điện ảnh có sẵn uy tín bên ngoài khu vực Bắc Mỹ.

Chia tay Johnny Depp có phải là tổn thất của Warner Bros.?

Cây bút Scott Mendelson của Forbes nhận định việc Johnny Depp thua kiện tại Anh hồi đầu tuần khiến Warner Bros. không còn nhiều lựa chọn, đặc biệt khi đặt giá trị thương mại của Fantastic Beasts và DCEU lên bàn cân. Sự phục hồi mà DCEU đạt được có công không nhỏ của Aquaman (2018) - nơi Amber Heard đảm nhận một vai diễn quan trọng.

Do đó, Warner Bros. gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hy sinh Johnny Depp khỏi Fantastic Beasts. Sự vắng mặt của anh dĩ nhiên gây ảnh hưởng tới sự phát triển của toàn thương hiệu. Nhưng có lẽ, sức ảnh hưởng của tài tử với phù thủy Gellert Grindelwald không thực sự lớn như người hâm mộ vẫn tưởng.

Loại bỏ Johnny Depp, hãng Warner Bros. sẽ tìm người khác vào vai phản diện chính cho loạt phim Fantastic Beasts. Ảnh: Warner Bros.

Trong Fantastic Beasts and Where to Find Them, nhờ khả năng cải trang của Grindelwald, Johnny Depp đã vắng mặt trong 99% thời lượng, nhường lại nhân vật cho Colin Farrell. Do đó, chỉ cần chỉnh sửa kịch bản một chút, Warner Bros. hoàn toàn có thể trao vai cho một nam diễn viên khác, hoặc đơn giản hơn là mời Farrell trở lại.

Sự ra đi của Depp cũng có khả năng khiến Fantastic Beasts 3 thua lỗ, đặc biệt tại thị trường quốc tế. Nhưng nếu anh ở lại, tai tiếng từ những vụ kiện tụng của ngôi sao dễ khiến phim gặp bất lợi về mặt truyền thông. Thương hiệu phù thủy vốn đang "không thiếu" bê bối, sau những cuộc khủng hoảng của Ezra Miller và J.K. Rowling trong một năm qua.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald từng bị khán giả thị trường Bắc Mỹ quay lưng khi chỉ thu về 155 triệu USD tại đây. Con số 655 triệu USD toàn cầu không thể làm thỏa lòng Warner Bros. sau khi họ đã chi cho dự án tới 200 triệu USD . Phim đồng thời hứng chịu nhiều phản hồi tiêu cực, làm dấy lên lo ngại về tương lai các phần còn lại trong chuỗi Fantastic Beasts.

Không ít thương hiệu điện ảnh đồ sộ, như X-Men sau khi tái khởi động năm 2011 hay The Divergent Saga, đều thành công rực rỡ ở tập thứ hai (Day of Future Past và Insurgent), nhưng nhanh chóng thất bại với các phần sau đó.

Với X-Men, doanh thu của Apocalypse (2016) giảm mạnh so với Day of Future Past (2014), rồi thua lỗ nặng nề với Dark Phoenix (2019). Phần ba Allegiant của Divergent chịu cùng số phận, khiến toàn bộ thương hiệu Dị biệt thậm chí không được sản xuất tiếp.

Điều đó dẫn đến giả thiết nhiều khả năng Warner Bros. tiếp tục sản xuất hậu truyện của Fantastic Beasts cốt để lấy lòng J.K. Rowling. Hãng đang nhắm tới món lợi lớn hơn là bộ phim điện ảnh chuyển thể từ kịch bản sân khấu Harry Potter and the Cursed Child.

Warner Bros. rất muốn cái gật đầu từ J.K. Rowling trong việc biến Harry Potter and the Cursed Child thành phim điện ảnh. Ảnh: Getty.

Trước mắt, Fantastic Beasts 3 dự kiến ra mắt mùa hè 2022 ẩn chứa bí mật lớn xung quanh danh tính nam diễn viên thay thế Johnny Depp trong vai phản diện. Ngoài ra, mục tiêu lâu dài của Warner Bros. với Fantastic Beasts chỉ còn là giữ chân J.K. Rowling, cũng như đảm bảo họ tiếp tục nắm trong tay vũ trụ điện ảnh Harry Potter.

Bên cạnh đó, nếu Fantastic Beasts 3 thất bại, Warner Bros. vẫn có thể tiếp tục sản xuất các phần còn lại, rồi đưa lên nền tảng HBO Max thay vì ra rạp. Cuối cùng, chỉ cần thuyết phục bộ ba diễn viên Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint trở lại trong Harry Potter and the Cursed Child, hãng phim sẽ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Từ các yếu tố nói trên, có thể thấy việc loại bỏ Johnny Depp khỏi Fantastic Beasts là quyết định không gây ra thiệt hại quá nghiêm trọng cho Warner Bros. Lúc này, thành bại của loạt phim do J.K. Rowling tự tay sáng tác kịch bản không còn là vấn đề quá quan trọng so với tham vọng lớn hơn của hãng phim.