Tại sao Viên Băng Nghiên không bị phong sát như Phạm Băng Băng?

Công ty của Viên Băng Nghiên trốn thuế nhưng nữ diễn viên chưa bị phong sát như Đặng Luân hay Phạm Băng Băng.

Ngày 4/7, Nhân Dân nhật báo đưa tin Cục thuế Trùng Khánh thông báo xử phạt công ty của Viên Băng Nghiên 146.000 USD vì trốn thuế. Từ năm 2019 đến 2021, công ty truyền thông văn hóa Lệ Nghiên gian lận 1,2 triệu USD , không nộp khoản thuế 243.000 USD .

Sina cho biết vụ việc công ty của Viên Băng Nghiên trốn thuế gây tranh cãi bởi nữ diễn viên không trực tiếp đứng ra xin lỗi, mà chỉ đưa ra thông báo thông qua văn phòng đại diện. Ngoài ra, các hoạt động nghệ thuật của Viên Băng Nghiên vẫn diễn ra bình thường, cô không bị xóa các tài khoản mạng xã hội như Đặng Luân hay Triệu Vy, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn, những người cũng vi phạm pháp luật trước đó.

Theo Sina, Viên Băng Nghiên khôn ngoan khi sớm tháo chạy khỏi công ty vi phạm pháp luật. Đồng thời, nữ diễn viên tránh được việc bị cấm sóng nhờ nhanh chóng nộp đủ số tiền phạt.

Cách Viên Băng Nghiên lách luật

Theo thông tin từ Tianyacha - trang web truy vấn hoạt động doanh nghiệp, Viên Băng Nghiên rút khỏi vị trí người đại diện theo pháp luật, giám đốc điều hành và quản lý công ty vào ngày 3/7. Người tiếp quản cô là Trương Thuần. Vị trí đại cổ đông của nữ diễn viên cũng được bàn giao cho Cố Vĩ.

Theo Sina, công ty này bị xử phạt vì vi phạm trốn thuế từ cuối tháng 6, sau đó, nữ diễn viên đã nhanh chóng chuyển giao vị trí, trở thành người không liên quan tới công ty vi phạm. Quá trình rút khỏi của Viên Băng Nghiên được thực hiện từ cuối tháng 6, công khai vào ngày 3/7.

Thực tế, công ty TNHH Truyền thông Văn hoá Lệ Nghiên, do chính Viên Băng Nghiên thành lập, nắm giữ vai trò đại cổ đông. Do đó, Sina đánh giá hành động của nữ diễn viên giống như "bịt tai trộm chuông" về mặt danh tiếng, nhưng đảm bảo về mặt pháp luật.

"Cô ấy là người trốn thuế, nhưng đã nhanh chóng dọn sạch chứng cứ, để bảo toàn danh tiếng và sự nghiệp trong giới giải trí", Sina bình luận.

Thực tế, cách làm của Viên Băng Nghiên cũng giống với nhiều nghệ sĩ khác, khi vướng scandal về quảng cáo. Nhiều ngôi sao như Mã Y Lợi, MC Uông Hàm, diễn viên Trần Hách, Quan Hiểu Đồng... vốn là người đại diện cho các thương hiệu trà sữa, lẩu, song khi xảy ra kiện tụng, họ liền lên tiếng thanh minh hợp đồng quảng cáo đã chấm dứt từ lâu để không vi phạm luật quảng cáo.

Thương hiệu trà sữa NaturalV do Quan Hiểu Đồng làm đại diện, là người đưa tên tuổi của nhãn hàng này ra thị trường, nhiều nhà đầu tư cũng nhìn vào danh tiếng của nữ diễn viên mà bỏ tiền ra để ký hợp đồng chuyển nhượng. Cha của cô, ông Quan Thiếu Tăng nắm giữ 35% cổ phần của thương hiệu. Song, đến khi xảy ra vụ việc, cô lại khẳng định không liên quan.

Nhiều người biết rằng thương hiệu trà sữa là của Quan Hiểu Đồng, cô nhận được lợi nhuận từ việc kinh doanh này, nhưng không phải chịu thiệt hại nếu có sai phạm.

Theo Sina, một ví dụ khác cho thấy thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm tinh vi của nghệ sĩ là trường hợp của Giả Nãi Lượng. Gần đây, công ty do Giả Nãi Lượng đầu tư cũng bị phát hiện trốn thuế. Tuy nhiên, nam diễn viên không bị ảnh hưởng sự nghiệp vì anh chỉ đóng vai trò là một trong những cổ đông.

Viên Băng Nghiên nhanh chóng phủi sạch quan hệ với công ty vi phạm luật thuế.

Ngoài ra, Sina phân tích thêm Viên Băng Nghiên đã rút kinh nghiệm từ Đặng Luân. Công ty của Đặng Luân cũng bị phạt vì trốn thuế, nam diễn viên đứng ra xin lỗi trên tài khoản cá nhân và ngay lập tức đánh mất sự nghiệp và trở thành chủ đề nóng với từ khóa "Đặng Luân trốn thuế".

Trong khi đó, Viên Băng Nghiên đã rút khỏi công ty cũ nên chỉ là người liên quan, do đó, chủ đề được bàn luận là "Công ty Viên Băng Nghiên trốn thuế".

Sau đó, Viên Băng Nghiên thừa nhận công ty trốn thuế có liên quan tới mình, song cô chỉ đóng vai trò như một nhân viên bình thường mà không phải người đại diện, chịu trách nhiệm cao nhất.

Do đó, chỉ có văn phòng đại diện của Viên Băng Nghiên gửi lời xin lỗi tới công chúng, còn người đẹp được coi là vô can. Nhờ đó, mức độ phạm tội của Viên Băng Nghiên dường như được giảm so với Đặng Luân, và nữ diễn viên vẫn giữ được sự nghiệp của mình.

Vì sao Viên Băng Nghiên chưa bị phong sát?

Như Sina đã phân tích ở trên, Viên Băng Nghiên nhanh chóng tháo chạy khỏi công ty cũ để không trở thành người chịu trách nhiệm chính cho hành vi trốn thuế. Bên cạnh đó, số tiền phạt vì tội trốn thuế của nữ diễn viên là khoảng hơn 1,2 triệu USD .

Ngay sau khi bị thông báo có hành vi trốn thuế, ngôi sao Lưu ly khẳng định đã nộp phạt đầy đủ. Hành vi hối lỗi của Viên Băng Nghiên được coi là một biểu hiện tích cực giúp nữ diễn viên không đánh mất sự nghiệp.

Ngược lại, nam diễn viên Đặng Luân bị cưỡng chế nộp số tiền 16,6 triệu USD vì có hành vi trốn thuế trong khoảng năm 2019-2020. Theo Cục thuế Thượng Hải, Đặng Luân nộp phạt nhiều lần nhưng vẫn còn thiếu hơn 440.000 USD .

Chính thái độ trốn tránh trách nhiệm, thiếu hợp tác với các cơ quan thuế đã khiến Đặng Luân bị cấm sóng chỉ trong vài tiếng sau khi có thông báo vi phạm.

Theo Sina, số tiền trốn thuế của Đặng Luân lớn hơn và thái độ nam diễn viên không tốt như Viên Băng Nghiên. Do đó, hai vụ việc có tính chất lớn nhỏ khác nhau, hình thức xử phạt cũng khác nhau.

Mặt khác, Phạm Băng Băng cũng là ngôi sao có thái độ hợp tác khi nhanh chóng nộp phạt số tiền gần 130 triệu USD vì trốn thuế năm 2018. Nữ diễn viên được giữ lại các trang mạng xã hội để tương tác với người hâm mộ. Song, do số tiền phạt lớn, vụ việc có tính chất răn đe, Phạm Băng Băng bị cấm sóng nhiều năm, đến nay vẫn chưa thể quay lại giới giải trí Hoa ngữ.

Đặng Luân, Phạm Băng Băng bị cấm sóng vì số tiền phạt lớn.

Theo Sina, Viên Băng Nghiên có thể không bị phạt nặng vì số tiền trốn thuế nhỏ và cách nữ diễn viên xử lý truyền thông tốt. Tuy nhiên, vụ việc trốn thuế vẫn ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp của cô.

Hiện tại, một số nhãn hàng như Dior đã xóa bài quảng cáo có liên quan tới Viên Băng Nghiên. Khán giả yêu cầu cô rút khỏi bộ phim Hồ yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt hồng, trong đó Viên Băng Nghiên đóng nữ chính thứ hai.

Ngoài ra, những bê bối trước đó của Nữ diễn viên cũng bị đào lại. Theo đó, năm 2019, công ty văn hóa phim ảnh Thượng Hải Băng Nghiên cũng bị Cục thuế Thượng Hải yêu cầu chỉnh đốn, bổ sung thuế.