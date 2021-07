“Kingdom: Ashin Of The North” kể về xuất thân và động cơ của ác nữ Ashin trong loạt phim Netflix ăn khách.

Những khán giả đam mê thể loại kinh dị hẳn không thể quên thành công của hai phần loạt phim Kingdom (tạm dịch: Vương triều xác sống). Ra mắt trên hệ thống dịch vụ trực tuyến Netflix, series cổ trang kinh dị Hàn Quốc sớm chinh phục người xem nhờ nội dung lôi cuốn và dàn diễn viên thực lực như Joo Ji Hoon, Bae Doona…

Mùa 2 của Kingdom khép lại bằng việc lộ diện phản diện chính Ashin (Jun Ji Hyun) kẻ được cho là nắm giữ bí mật liên quan đến nguồn gốc dịch bệnh xác sống đáng sợ.

Jun Ji Hyun không tạo được dấu ấn.

Trong một động thái chiều khán giả, Netflix tung ra phần phim riêng (sidequel) giải thích về quá khứ của Ashin vào ngày 23/7 vừa qua.

Tiếc rằng, Kingdom: Ashin Of The North lại không thể đạt tới chất lượng của hai phần Kingdom ra mắt trước đó.

Sự một màu và lỗ hổng kịch bản

Bộ phim mở đầu bằng những biến cố chính trị ở phía Bắc vương triều Joseon. Lúc này, người Nữ Chân (chính là những người làm nên triều đại nhà Thanh của người Mãn Châu tại Trung Quốc) luôn có ý định gây chiến với quân triều đình.

Một nhóm nhỏ những người Nữ Chân ôn hòa được chính quyền Joseon thu phục coi như “camera chạy bằng cơm”, để mắt đến các đồng bào hung hăng của mình. Trong làng Seongjeoyain, hai bố con Ashin cùng các thành viên trong tộc sống vất vả.

Phim đề cập đến hành trình Ashin lúc nhỏ liều mạng vào rừng đi tìm sâm núi về cứu mẹ, thay vào đó tìm thấy cây hồi sinh. Sự bội phản của người cha đối với tộc Nữ Chân dẫn đến ngôi làng bị diệt tận gốc, chỉ có một mình Ashin sống sót do mải vào rừng không kịp về. Cô bé sống nương nhờ trong doanh trại quân đội của Yoseon quyết tâm nung nấu ý định trả thù.

Nhìn chung, Ashin Of The North đã trả lời được các câu hỏi khá nhức nhối của khán giả sau mùa 2 Kingdom. Nữ nhân bí ẩn hóa ra là sản phẩm của những âm mưu tiếm quyền đoạt lực, là nạn nhân của chế độ phong kiến tàn bạo. Cây hồi sinh, thứ thảo dược giúp người chết sống lại, hóa ra đã có cả một lịch sử dài hơi hơn những gì người ta biết.

Nguồn gốc dịch bệnh đáng sợ được tiết lộ.

Tuy nhiên nhân vật Ashin lại xây dựng quá yếu để có thể là một nữ chính trong phim riêng dài đến hơn 90 phút. Người ta hiểu được động cơ của cô gái này, tại sao cô ấy phải ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm chỉ để cho khúc hạ màn hoành tráng. Những điều này có thể cô đọng trong khoảng 20 phút phim, vì bản thân Ashin không có nhiều biến chuyển trong tâm lý hay phát triển nhân vật. Từ đầu đến cuối, người ta chỉ thấy nhân vật này hành động như một cỗ máy, thực hiện hoàn hảo kế hoạch mà cô ta vạch ra.

Đây là kiểu nữ chính một màu thường thấy trong các phim cổ trang trước đây. Kết hợp với các lỗi logic khó tin (chuyện hình vẽ khắc trên đá mà cũng tìm được đúng bông hoa đó, hay cả một doanh trại quân đội chịu để một phụ nữ đứng trên mái nhà bắn tên xuống không trượt phát nào), chân dung Ashin thiếu sức sống, nhợt nhạt như chính gương mặt của Jun Ji Hyun.

Diễn xuất “lệch tông” của hai phiên bản người lớn/trẻ em của Ashin

Ashin lúc nhỏ.

Vào vai bởi Kim Shi-ah, Ashin hồi nhỏ chiếm sóng không chỉ bởi thời lượng xuất hiện ngang ngửa phiên bản người lớn của Jun Ji Hyun mà còn bởi khả năng biểu cảm xuất thần. Chính thời lượng dài dòng của Kingdom: Ashin Of The North mà những câu chuyện quá khứ của cô gái quá dàn trải. Tuy vậy đó là cơ hội để người xem cảm nhận được tài năng diễn xuất của diễn viên nhí, trong các cảnh bộc lộ cảm xúc cao trào như đoạn xin trả thù cho cha.

Trái ngược với bạn diễn nhí, Jun Ji Hyun hầu như không thể biểu đạt được cảm xúc nào trên khuôn mặt trong vai một Ashin trưởng thành gai góc. Khó có thể gọi đó là kiểu diễn khắc họa một tâm hồn chai sạn và bình thản, bởi những khoảnh khắc cần đến sự phá bỏ cái vỏ ấy để lộ ra nỗi đau bên trong thì cơ mặt của nữ diễn viên vẫn không hề thay đổi.

Jun Ji Hyun không được lòng khán giả trong phần phim riêng.

Là một trong những đại minh tinh của ngành giải trí Hàn Quốc, “Mợ chảnh” Jun Ji Hyun từng trải qua hàng loạt vai diễn từ đài các, đáng yêu, bi kịch cho đến phản diện, đả nữ. Tuy nhiên, Jun Ji Hyun trong Ashin Of The North không những không phát huy được thế mạnh diễn xuất của ngôi sao, mà còn bị lép vế so với phiên bản nhí của mình. Xuất hiện vỏn vẹn trong nửa cuối phim, nhân vật này nếu không bắn cung thì cũng vẫn kiểu mặt đó đối thoại, đau đớn, quyết tâm.

Cùng ngày phần phim đặc biệt này lên sóng, các nguồn đồng loạt đưa tin đồn Netflix đang thực hiện phần phim riêng liên quan đến Thái tử Lee Chang (Joo Ji Hoon). Đây có lẽ là động thái tiếp theo trong kế hoạch mở rộng vũ trụ Kingdom, một cách để khai thác cho bằng hết sự quan tâm của khán giả đối với một series ăn khách. Đáng tiếc rằng nếu chất lượng của các phần spin-off (ngoại truyện) xoay quanh Kingdom vẫn thảm họa như Ashin Of The North, thì rất khó để níu chân khán giả trong hàng loạt lựa chọn phim ảnh sẵn có hiện nay.

Mùa 3 của Kingdom dù chưa được chính thức công bố, nhưng không loại trừ khả năng đi theo vết xe đổ của Game of Thrones. Khi những âm mưu chính trị nhường chỗ cho kỹ xảo vi tính với một trùm cuối hùng mạnh, phim sẽ trở thành một bom tấn cháy nổ mất chất. Rất khó để giữ được một câu chuyện có chiều sâu trong khi cân bằng với quy mô của cuộc chiến “đánh boss” cuối cùng.