Tại sao TP.HCM thí điểm cho một số khối lớp học tập trung?

Sau khi lấy ý kiến phụ huynh, TP.HCM nhận thấy nhiều người lo ngại, chưa yên tâm cho trẻ đi học nên chỉ thí điểm học trực tiếp đối với một số khối lớp.

Bên lề hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên lý giải thêm về lý do thí điểm dạy học tập trung trong điều kiện bình thường mới đối với lớp 1, 9, 12. Đây là chủ trương được hội nghị thống nhất sau 1,5 ngày thảo luận.

Ông Nên cho biết sau khi lấy ý kiến phụ huynh, TP.HCM nhận thấy nhiều người quan ngại, không yên tâm cho con đi học, đặc biệt khi chưa biết mức độ lây nhiễm của biến chủng Omicron.

Do sự ủng hộ không cao, TP quyết định thí điểm và chờ diễn biến của tình hình. “Trong bối cảnh này phải làm thế thôi. Còn làm sớm không kiểm soát được thì tạo sự bất an với hàng nghìn gia đình”, Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

Theo kế hoạch, học sinh lớp 1, 9 và 12 ở TP.HCM sẽ trở lại trường từ ngày 13/12. Ảnh minh họa: Chí Hùng.

Trước đó, ngày 30/11, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, chia thành 2 giai đoạn.

Trong giai đoạn từ ngày 13/12 đến 25/12, TP thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp với tất cả học sinh lớp 1, 9 và 12. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường từ tuần thứ 2. Riêng tại huyện Cần Giờ, học sinh tất cả khối lớp của trường Mầm non Thạnh An, Tiểu học Thạnh An, THCS-THPT Thạnh An học trực tiếp từ ngày 13/12.

Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 27/12. Ngành giáo dục sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Căn cứ kết quả tổ chức dạy học sau 2 tuần và tình hình dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND TP.HCM xem xét việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.