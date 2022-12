Tại sao Son Heung-min thích 'chụp ảnh' sau khi ghi bàn

Đội trưởng đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc và ngôi sao của CLB Tottenham Hotspur (Anh), Son Heung-min nổi tiếng với tạo dáng giơ máy chụp ảnh sau mỗi lần sút tung lưới đối phương, Korea Herald đưa tin.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sports, Son giải thích ý nghĩa đằng sau cử chỉ này.

"Tôi lấy tay tạo thành tư thế đang bấm máy chụp ảnh bởi mỗi bàn thắng là một kỷ niệm đẹp. Nó giống như tôi chụp lại khoảnh khắc đó để lưu giữ kỷ niệm đẹp trong tâm trí. Tôi không biết mọi người có hiểu được ý tôi không, nhưng tôi nghĩ đó là cách tốt để lưu lại ký ức", nam cầu thủ bày tỏ.

Thậm chí, nhiều khán giả yêu mến Son Heung-min cũng học theo kiểu tạo dáng này mỗi lần chụp ảnh. Cùng với chiếc mặt nạ đen, đây trở thành 2 đặc điểm dễ dàng để nhận ra các fan đến cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup năm nay.

“Tôi nghĩ sẽ ý nghĩa hơn nếu người hâm mộ cũng đeo những chiếc mặt nạ tương tự và cổ vũ cho Son”, Lee Kang-hyeon, người đã bay tới Qatar để cổ vũ trực tiếp trên sân vận động, cho biết. Trước đó, Lee đặt mua “mặt nạ Son Heung-min” màu đen trên mạng.

Ở quê nhà, "mặt nạ Son Heung-min” cũng trở thành phụ kiện cổ vũ được ưa chuộng và bán đắt hàng. Các cụm từ tìm kiếm liên quan đến món đồ trên Naver Shopping cho thấy hơn 700 sản phẩm.

Hôm 4/12, Văn phòng quận Chilgok-gun, tỉnh Bắc Gyeongsang, cho biết một cô gái 16 tuổi mắc bệnh nặng về bạch cầu đã bày tỏ mong muốn được gặp Son Heung-min làm cử chỉ số 7 - số áo của Son - cho những đứa trẻ bị bệnh như cô. Con số này vốn biểu thị sự may mắn trong văn hóa Hàn Quốc.

Son vẫn chưa trả lời yêu cầu, nhưng nam cầu thủ từng thực hiện điều tương tự cho một cổ động viên nhỏ tuổi bị khuyết tật, trong trận đấu với CLB Leicester City ở mùa giải Ngoại hạng Anh trước.

Son không phải là người Hàn Quốc duy nhất có động tác ăn mừng của riêng mình.

Sau bàn thắng quyết định giúp Hàn Quốc giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha thuộc vòng bảng vòng chung kết World Cup 2022, cầu thủ Hwang Hee-chan đã đặt một nụ hôn lên cổ tay trái.

Đây là hành động tưởng nhớ đến ông bà của nam cầu thủ, người đã nuôi nấng Hwang khi còn nhỏ. Tên của hai người cũng được xăm trên cổ tay của anh.

Hwang từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông bà là “tất cả điều quan trọng trong cuộc đời”, nhấn mạnh họ là những người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mỗi khi anh ghi bàn.

Màn ăn mừng bàn thắng của Cho Gue-sung, người gây chấn động chỉ sau một đêm khi trở thành cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên ghi nhiều hơn một bàn thắng trong một trận đấu, có thể không độc đáo như hai đồng đội kể trên, nhưng lại quen thuộc đối với những người tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc.

Sau khi ghi bàn vào lưới đối thủ Ghana ở trận đấu vòng bảng, Cho bắt chéo ngón trỏ và ngón cái để tạo thành "trái tim bằng ngón tay", xu hướng phổ biến ở Hàn Quốc, sau đó cũng được giới trẻ ở nhiều nước châu Á khác học theo.

