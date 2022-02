Tại sao phụ nữ Hàn cuốn lô ra đường?

Cuốn lô khi ra đường là cách làm đẹp đang được Gen Z Hàn Quốc ưa chuộng hiện nay. Tuy nhiên, những người lớn tuổi không thích phong cách này.

Bước ra khỏi căn hộ, Song Ji-yun chuẩn bị cho buổi hẹn ăn tối. Cô ấy trang điểm đẹp, đeo một đôi hoa tai mới và giữ nguyên chiếc lô cuốn tóc trên mái. Trong mắt nhiều người, cô gái 20 tuổi có lẽ đang vội vã mà quên bỏ chiếc lô ra. Tuy nhiên, với những người trẻ Hàn Quốc, đó là hành động hoàn toàn bình thường.

Chống lại áp lực

Theo Insider, việc cuốn tóc mái ra đường đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở Seoul, đặc biệt với thế hệ Z. Nó không đơn thuần là xu hướng thời trang. Việc cuốn lô cho thấy sự thay đổi quan điểm về từ "đẹp". Ngoài ra, nó còn thể hiện cách người trẻ Hàn chống lại áp lực luôn phải xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo trước đám đông.

Xu hướng này phổ biến tới nỗi bạn có thể thấy những cô gái trẻ cuốn lô trong các bộ phim đình đám của Hàn Quốc gần đây như All Of Us Are Dead và Hellbound.

Lô cuốn tóc được nhìn thấy ngày càng nhiều trên đường phố Hàn Quốc. Ảnh: K News.

Dù vậy, không phải ai cũng có cái nhìn thiện cảm với chiếc lô cuốn tóc. Như Lee Seul-ki (47 tuổi), làm gia sư toán, nhận xét cuốn lô ra đường chẳng khác mặc đồ ngủ ra ngoài.

Gia sư toán trực tuyến Lee Seul-ki, 47 tuổi, so sánh nó với việc mặc đồ ngủ ra ngoài nhà.

"Chúng ta nên giữ hình ảnh chỉn chu khi ra ngoài. Đó cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với người khác. Nếu mọi người dùng lô cuốn để làm phồng tóc, tốt thôi, nhưng hãy làm ở nhà", cô nói.

Dù vậy, với những phụ nữ trẻ như Son, quan điểm của người lạ không mấy làm cô bận tâm. Cô cho biết mình thích cuốn lô để phần mái luôn thông thoáng và đẹp trong thời gian dài hơn. Nếu không cuốn, nó sẽ xẹp xuống và gây khó chịu, đặc biệt vào mùa hè. Son nói thêm cô vẫn thường tháo lô ngay khi gặp bạn trai.

Áp lực ở Hàn Quốc

Theo nhiều chuyên gia, hành động cuốn lô báo hiệu sự thay đổi trong cách phản ứng của phụ nữ Hàn. Họ đối mặt áp lực phải đẹp ở một quốc gia quá coi trọng ngoại hình. Hàn Quốc được ví là "thủ đô phẫu thuật thẩm mỹ". Nhiều người tin ngoại hình đẹp giúp họ dễ thăng tiến hơn trong công việc.

Cuộc khảo sát năm 2019 về tiêu chuẩn vẻ đẹp toàn cầu của công ty nghiên cứu thị trường Ipsos cho thấy người Hàn Quốc đặc biệt quan tâm ngoại hình. Họ xếp yếu tố ngoại hình như khuôn mặt đẹp, trẻ trung quan trọng hơn những yếu tố khác như lòng tốt, trí thông minh.

Phụ nữ Hàn Quốc đang có nhiều cách thể hiện bản thân. Ảnh: Insider.

Jaehee Jung, chuyên gia về hành vi người tiêu dùng tại Đại học Delaware, cho biết tính độc lập ngày càng cao khiến phụ nữ Hàn Quốc muốn tập trung cho bản thân hơn là cái nhìn từ cộng đồng.

Cô nói: "Xã hội truyền thống của Hàn Quốc rất khắt khe khi coi trọng vai trò giới tính. Phụ nữ duy trì vẻ đẹp để hài lòng người khác. Phụ nữ trẻ Hàn Quốc độc lập và tập trung bản thân hơn. Họ không bận tâm nhiều việc người khác nhìn họ sao".

Trong những năm gần đây, một bộ phận phụ nữ ở Hàn Quốc cũng bắt đầu từ chối các tiêu chuẩn làm đẹp truyền thống. Điều này chứng tỏ phong trào nữ quyền đang phát triển mạnh.

Năm 2018, phụ nữ Hàn rộ lên việc đăng ảnh không trang điểm lên mạng xã hội theo phong trào "thoát khỏi áo nịt ngực". Đó là cách họ thể hiện bản thân ở một quốc gia bảo thủ. Hay vào năm ngoái, phụ nữ Hàn cũng liên tục chia sẻ ảnh cắt tóc ngắn sau khi cung thủ An San bị chỉ trích vì để tóc ngắn ở Thế vận hội mùa hè.