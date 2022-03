Tại sao phim Việt chuộng hài lãng mạn?

Phim Việt đã đa dạng hơn về thể loại, nhưng tâm lý - hài - lãng mạn vẫn giữ vị trí quan trọng bởi tính đại chúng và dễ sản xuất.

Từ khi ngành công nghiệp chiếu bóng bắt đầu hồi sinh vào giữa thập kỷ 2000, trong suốt chặng đường phát triển của phim Việt chiếu rạp, tâm lý - hài - lãng mạn luôn là sự kết hợp giữ vai trò chủ đạo. Hiện khi rạp chiếu dần lấy lại nhịp sống sau cơn dịch dài hơi, các tác phẩm dạng này vẫn có số lượng kha khá chờ được phát hành.

Những phim tình cảm vừa ra rạp

1990 gây chú ý khi tập hợp 3 ngọc nữ điện ảnh là Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương và Diễm My 9X, đồng thời được đạo diễn bởi Nhất Trung - người tạo nên doanh thu kỷ lục 191 tỷ đồng của Cua lại vợ bầu.

Ra rạp vào dịp Tết Nhâm Dần, 1990 bị nhận định là sản phẩm kém chất lượng về mọi mặt. Phim dừng chân tại vị trí thứ ba của mùa phim Tết, thu về khoảng 24 tỷ đồng .

1990 quy tụ 3 ngọc nữ điện ảnh Việt.

Bộ phim Người tình của đạo diễn Lưu Huỳnh được thực hiện từ đầu năm 2016. Người tình được quảng cáo là tác phẩm điện ảnh hướng đến nghệ thuật, với nội dung tập trung mô tả cảm xúc của con người trong tình yêu và tình dục. Vào thời điểm dự án được công bố, Người tình nằm trong danh sách "phim chờ để được xem" của nhiều người, khi dự án được thực hiện bởi người đứng sau thành công của Áo lụa Hà Đông và Huyền thoại bất tử.

Tuy nhiên, hiện tại, những mong đợi đó đã biến mất bởi sự xuống tay của đạo diễn Lưu Huỳnh. Trong 5 năm trở lại đây, anh cho ra mắt các tựa phim khiến người xem thất vọng như Hy sinh đời trai và Tiền nhiều để làm gì.

Đây là sản phẩm đầu tiên Minh Tú tham gia trong vai trò diễn viên. Bộ phim ra rạp nhưng bị chê về kịch bản, doanh thu khiêm tốn.

Dân chơi không sợ con rơi

Sau thành công của Chị 13, Thu Trang tiếp tục sản xuất Dân chơi không sợ con rơi. Vai chính bộ phim do chồng cô là diễn viên Tiến Luật đảm nhận.

Từ khi bắt đầu sản xuất cho đến lúc phát hành teaser, tài liệu quảng bá, bộ phim chưa tạo được điểm thu hút nào từ hình ảnh, câu chuyện cho đến diễn xuất.

Ê-kíp làm phim của Thu Trang đã thành công với công thức thực hiện web-series để xây dựng lượng fan hùng hậu, tạo đà cho phim điện ảnh càn quét phòng vé. Tuy nhiên, Dân chơi không sợ con rơi là phép thử nghiệm cho việc sản xuất dự án đứng độc lập của cô.

Dân chơi không sợ con rơi là phép thử nghiệm cho dòng phim độc lập của Thu Trang.

Dân chơi không sợ con rơi được đạo diễn bởi diễn viên Huỳnh Đông - người mới rẽ hướng sang làm phim chưa lâu, chưa có dự án nào tạo ấn tượng sâu sắc. Không có sự xuất hiện của Thu Trang, công chúng tự hỏi liệu một mình Tiến Luật có đủ khả năng thu hút khán giả ra rạp?

Đêm tối rực rỡ

Đêm tối rực rỡ, tác phẩm do đạo diễn người Mỹ Aaron Toronto thực hiện, đã có màn chào sân với teaser nặng tính tâm lý, mang màu sắc u tối. Thông qua teaser phim, có thể thấy rõ sự hạn chế đến từ bối cảnh và dàn diễn viên không mấy tên tuổi trong Đêm tối rực rỡ.

Bộ phim kể về mâu thuẫn bùng nổ tại đám tang của một gia đình. Thực tế, trên thế giới không thiếu bộ phim có bối cảnh và câu chuyện tương tự, điển hình The Farewell, August: Osage County hay Four Weddings and a Funeral. Tuy nhiên, đây là thể loại khá hiếm ở Việt Nam.

Dù thành công tạo ấn tượng tốt từ teaser ban đầu, bộ phim dự kiến gặp phải rào cản về độ phủ sóng trong truyền thông trước khi ra rạp. Khả năng bán vé dựa trên dàn diễn viên và ê-kíp gần như bằng 0. Để đạt thành tích tốt tại phòng vé nhiều cạnh tranh, nhà sản xuất cần điều chỉnh phương thức quảng bá, hoặc tạo ra sức ảnh hưởng âm ỉ như Ròm.

Tuy nhiên, cũng đã có trường hợp tác phẩm tương tự Đêm tối rực rỡ trở nên khá thành công, ví dụ Nhắm mắt thấy mùa hè và Thưa mẹ con đi. Phim dự kiến ra rạp vào tháng 5.

Hạn chế của Đêm tối rực rỡ nằm ở bối cảnh và dàn diễn viên không mấy tên tuổi.

Em và Trịnh

Sau cú ngã lùm xùm cùng Trạng Tí, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đang trở lại đường đua với Em và Trịnh.

Em và Trịnh được xem như một trong số tác phẩm phim Việt có mức đầu tư cao nhất từ trước đến nay. Với số lượng diễn viên, đạo cụ, bối cảnh cùng khối lượng lớn ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Em và Trịnh không khó để có chiến dịch truyền thông thành công, đẩy sự mong đợi của người xem lên cao nhất có thể.

Tuy nhiên, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Phan Gia Nhật Linh sẽ gặp thử thách trong việc vừa đảm bảo thời lượng bộ phim không quá dài để chiếu rạp (trung bình là 90-120 phút cho phim Việt), vừa truyền tải đầy đủ nội dung khá dàn trải của kịch bản, tránh tình trạng đầu voi đuôi chuột thường thấy ở phim Việt.

Em và Trịnh thu hút sự chú ý trong khâu quảng bá.

Mến gái miền Tây

Nối tiếp Ghe bẹo ghẹo ai, Mến gái miền Tây tiếp tục khai thác cuộc đời của Mến (Võ Đăng Khoa thủ vai). Bộ phim vẫn đi theo công thức đưa phim chiếu mạng lên nền tảng mạng xã hội trước, từ đó tạo tiền đề cho phiên bản điện ảnh ra mắt.

Chuyện phim bắt đầu khi Nhớ (Hoàng Nguyên thủ vai) bắt đầu không chấp nhận được giới tính thật sự của vợ mình. Anh nảy sinh mối quan hệ với người con gái khác. Teaser phim vẫn đầy màu sắc, ngập tràn không khí vui nhộn ở đoạn đầu, nhưng nối tiếp ngay sau đó là chuỗi cảnh về sóng gió trong tình cảm của Mến.

Câu chuyện của Mến gái miền Tây còn khá rập khuôn với hình ảnh nhân vật người đồng tính, chuyển giới tại các gánh lô tô - dạng nội dung được khai thác liên tục trong 5 năm trở lại đây.

Sản phẩm điện ảnh đầu tay của Võ Đăng Khoa không được kỳ vọng đạt thành tích bội thu phòng vé. Phim dự kiến ra rạp ngày 25/3.

Mến gái miền Tây gây có sự xuất hiện của Hoài Linh.

Tứ đại mỹ nhân

Tứ đại mỹ nhân được nhà sản xuất truyền thông là vũ trụ mới sau khi Gái già lắm chiêu kết thúc. Nội dung Tứ đại mỹ nhân được hé lộ một phần trong đoạn phim mở rộng (after-credit) của Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả với màn đối đầu giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn.

Có thể thấy bộ đôi nam đạo diễn rất biết cách xây dựng hình ảnh cho diễn viên của mình. Gái già lắm chiêu V không đột phá về mặt doanh thu, nhưng bộ phim đã giúp Kaity Nguyễn vượt qua hình ảnh học sinh tuổi teen quen thuộc để trở thành quý cô trưởng thành và sang trọng.

Với "vũ trụ mỹ nhân" vừa được công bố, hai đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân mở ra hướng đi mới nhiều tham vọng hơn sau khi Gái già lắm chiêu kết thúc.

Bên cạnh hai cái tên Kaity Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc, loạt phim này chào đón sự trở lại của Diễm My 9X, đồng thời kết nạp thêm Jun Vũ và Phương Anh Đào. Dự án đầu tiên của vũ trụ này là phim điện ảnh Cô gái từ quá khứ do Lan Ngọc và Kaity Nguyễn đóng chính, bên cạnh đó là series mỹ nhân với 6 mùa phim phát sóng trên nền tảng có trả phí trong và ngoài nước.

Dự án Cô gái từ quá khứ mở đầu vũ trụ điện ảnh Tứ đại mỹ nhân.

Mùa hè 1999

Mùa hè 1999 là bộ phim mang màu sắc hoài cổ, diễn ra tại hai mốc thời gian là hiện tại và quá khứ năm 1999. Phim kể về câu chuyện của ba thế hệ: Bà ngoại - mẹ - con gái liên kết với nhau qua đoạn hồi ức tuổi trẻ dữ dội, cuồng nhiệt của mỗi người.

Kịch bản phim có phần giống với Tháng năm rực rỡ, tuy nhiên chưa thể dự đoán trước lối triển khai của mạch truyện trong phim. Đây là loại nội dung được ưa chuộng trong những năm gần đây tại châu Á, có thể kể đến thành công của series Reply đến từ Hàn Quốc, Thanh xuân ơi, chào em (Take Me to the Moon) của điện ảnh Đài Loan hay Xin chào Lý Hoán Anh (Hi Mom) - cơn sốt phòng vé mùa Tết 2021 tại Trung Quốc với doanh thu hơn 841 triệu USD .

Mùa hè 1999 được đạo diễn bởi Thắng Vũ. Anh từng thực hiện tác phẩm Mùa viết tình ca nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ ít tên tuổi như Tuyết Anh, Trịnh Tài, Khánh Linh, Tiến Đức, Quang Vũ, Bảo An, Sơn Soho… Phương Mỹ Chi là cái tên được biết đến nhiều nhất.

Mô-típ phim của Mùa hè 1999 đang được ưa chuộng tại châu Á.

Có thể thấy nhờ sự đa dạng về nội dung, cách thực hiện, phim tâm lý - hài - lãng mạn có nhiều cơ hội đưa phim Việt trở lại đường đua phòng vé khốc liệt trong thời kỳ "bình thường mới".