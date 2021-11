Tại sao phim về game Liên Minh Huyền Thoại nhận điểm tuyệt đối?

"Arcane: League of Legends" thuộc số ít TV series đạt tỷ lệ phản hồi tích cực 100% trên chuyên trang chấm điểm phim Rotten Tomatoes.

Arcane: League of Legends là series phim hoạt hình thể loại phiêu lưu, hành động lấy cảm hứng từ tựa game ăn khách League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại). Ra mắt trên nền tảng xem video trực tuyến Netflix từ ngày 6/11, series nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng người chơi Liên Minh Huyền Thoại nói riêng và khán giả truyền hình nói chung.

Mùa đầu tiên của Arcane: League of Legends gồm 9 tập, phát sóng định kỳ 3 tập/tuần trên dịch vụ xem video trực tuyến Netflix. Ba tập mới nhất của TV series vừa lên sóng hôm 20/11. Tuần qua, đại diện Netflix đã công bố kế hoạch sản xuất mùa tiếp theo của Arcane: League of Legends. Tập đầu tiên của mùa hai dự kiến lên sóng trong năm 2022.

Series nhận 100% phản hồi tích cực từ Rotten Tomatoes

Tính đến ngày 23/11, trên trang chấm điểm phim Rotten Tomatoes, đã có 17 cây bút phê bình đưa nhận xét về Arcane: League of Legends. Trong đó, số phản hồi tích cực là 17, chiếm 100%. Tác phẩm hoạt hình đạt điểm trung bình 8,8/10. Arcane: League of Legends nhận 98% phản hồi tích cực từ khán giả Rotten Tomatoes. 2,152 tài khoản người dùng trên trang chấm phim điểm trung bình 4,9/5.

Trang Metacritic chưa công bố số điểm từ các cây bút phê bình chấm Arcane: League of Legends. Điểm người dùng của phim (User score) là 9,4/10. Con số được tổng hợp từ 424 đánh giá của khán giả. Trong đó có 397 nhận xét tích cực, 8 trung lập và 19 tiêu cực.

Arcane: League of Legends kể về quá khứ nhiều nhân vật quen thuộc từ thương hiệu game Liên Minh Huyền Thoại.

Arcane: League of Legends đang đứng đầu danh sách TV series phổ biến trên Rotten Tomatoes. Danh sách cũng góp mặt nhiều tựa phim mới trên nền tảng Netflix như Cowboy Bebop, Hellbound, Midnight Mass hay Squid Game… Trong danh sách này, Hellbound - tác phẩm truyền hình đầu tay của đạo diễn Yeon Sang Ho với Yoo Ah In trong vai chính - cũng tạo dấu ấn với tỷ lệ bình luận tích cực tuyệt đối 100%.

Theo Comicbook, số điểm trung bình hay tỷ lệ nhận xét tích cực trên các chuyên trang chấm điểm phim không phản ánh chính xác mức độ hay, dở của một tác phẩm. Tuy nhiên, nó cho thấy một tác phẩm được yêu thích và đón nhận đến đâu trong mắt giới phê bình cũng như khán giả đại chúng. Arcane: League of Legends là một series nhận được sự yêu thích nồng nhiệt.

Sức hút từ TV series ăn khách

Số liệu thống kê từ Flixpatrol trong ngày 22/11 chỉ ra Arcane: League of Legends hiện là TV series có lượt xem cao thứ hai trên dịch vụ xem video trực tuyến Netflix, xếp sau Hellbound. Ngày 8/11, tức 48 giờ sau khi ba tập đầu tiên của mùa 1 ra mắt, phim đã leo lên vị trí số 1 TV series ăn khách toàn cầu trên nền tảng Netflix. Thành tích của Arcane: League of Legends chấm dứt chuỗi 47 ngày giữ ngôi đầu bảng của Squid Game.

Hai tuần vừa qua, phim đã có 6 lần leo lên vị trí số 1 Netflix toàn cầu. Theo Upcomer, trên bảng xếp hạng chương trình ăn khách của Netflix theo từng khu vực, Arcane: League of Legends tận hưởng vị trí quán quân mảng TV series tại 38 quốc gia trong tuần đầu tiên. Con số nâng lên 52 quốc gia và vùng lãnh thổ trong tuần thứ hai.

Số liệu do Top 10 Netflix công bố cho thấy người dùng dịch vụ đã bỏ ra 34,2 triệu giờ để xem Arcane: League of Legends trong tuần đầu phát hành. Xếp hạng dựa trên tổng số giờ xem từ 8/11 đến 14/11, Arcane: League of Legends đứng thứ ba, chỉ thua Squid Game ở vị trí thứ hai (42,8 triệu giờ) và Narcos: Mexico: Season 3 (50,3 triệu giờ).

Một số đại cảnh hoành tráng xuất hiện trong Arcane: League of Legends.

Cốt truyện Arcane: League of Legends lấy bối cảnh xã hội lý tưởng Piltover cùng khu dân cư bị áp bức Zaun. Tại đây, hai trong số những nhân vật kinh điển của tựa game Liên Minh Huyền Thoại đã ra đời. Bộ phim thuật lại nguồn gốc của các nhà vô địch Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce và Viktor cũng như sức mạnh đã khiến họ chia rẽ.

Mâu thuẫn giữa hai vùng đất gia tăng cùng với sự ra đời của Hextech - công nghệ phổ cập phép thuật đến mọi người thay vì một nhóm nhỏ sở hữu siêu năng lực. Cùng lúc, một thứ thuốc thần biến người ta thành quái vật cũng vừa ra lò. Trong Arcane: League of Legends, mâu thuẫn giữa các thành phố đã khiến gia đình ly tán, bạn bè trở mặt.

Một cốt truyện dễ hiểu với người chưa từng tiếp xúc nguyên tác trò chơi điện tử kết hợp phần đồ họa đẹp mắt là những lý giải phổ biến cho sức hút của Arcane: League of Legends. Nhận xét về TV series, cây bút James Marsh của South China Morning Post viết: “Khán giả chưa từng chơi game sẽ bị cuốn theo cốt truyện nhờ lối kể hấp dẫn và dàn nhân vật có chiều sâu. Thế giới trong phim được xây dựng chi tiết, hiện thực hóa thông qua phần hình ảnh rực rỡ”.

Từ trang Decider, Joel Keller viết: “Ngay cả khi bạn không phải game thủ hay fan của Liên Minh Huyền Thoại, Arcane vẫn đủ tính giải trí để níu chân người xem đến phút cuối. Series sở hữu cốt truyện thú vị, được hỗ trợ bằng phần đồ họa tuyệt vời”. Andrew Webster của The Verge nhận xét: “Với tôi, Arcane không có gì mới hay mang tính cách mạng. Phim là câu chuyện kỳ ảo thường thấy trên màn ảnh, nhưng được làm rất khéo”.