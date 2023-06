Tại sao Paramount kiên quyết bán NXB Simon & Schuster

Theo nhận định của Financial Times, các tập đoàn tài chính dường như có lợi thế trong cuộc chiến mua lại nhà xuất bản Simon & Schuster.

Sau khi thương vụ Penguin Random House mua lại Simon & Schuster sụp đổ vào năm 2022, Paramount Global tiếp tục có ý định bán nhà xuất bản này. Đây là một nhà xuất bản lâu đời, đã 99 năm tuổi và là ngôi nhà của nhiều nhà văn ăn khách như Colleen Hoover và Stephen King.

Kiên quyết bán

Mức định giá của Simon & Schuster hiện tại là gần 2 tỷ USD . Đây là một mức giá phù hợp trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng khó khăn, dù nó có thấp hơn so với mức định giá 2,2 tỷ USD Penguin Random House đưa ra trong thương vụ thất bại trước đây.

Vòng đấu thầu tới sẽ diễn ra vào giữa tháng 7 và Paramount (công ty mẹ của Simon & Schuster) hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận vào cuối mùa hè. Dù phải trải qua nhiều vấn đề đau đầu về các quy định mua bán và một phiên tòa pháp lý ngăn chặn độc quyền kéo dài nhiều tuần vào năm ngoái, Paramount vẫn không dao động trong mong muốn loại bỏ Simon & Schuster.

Simon & Schuster là một doanh nghiệp hoạt động tốt nhưng Paramount đang cạnh tranh với Netflix và HBO trong “cuộc chiến phát trực tuyến” tốn kém. Như giám đốc điều hành của Paramount, Bob Bakish, đã nói: Simon & Schuster, nhà xuất bản của F Scott Fitzgerald và Edith Wharton, “không hoạt động trên nền tảng phát video” và do đó không còn cần thiết với mục tiêu phát triển lâu dài.

Thương vụ Penguin Random House mua Simon & Schuster sụp đổ nhưng Paramount vẫn kiên quyết bán nhà xuất bản này. Ảnh: CNBC.

Lần này, Paramount sẽ xem xét kỹ rủi ro pháp lý trong việc chọn bán cho ai. Trước đây, Bộ tư pháp coi đề xuất sáp nhập Penguin Random House với Simon & Schuster là phá hoại thị trường cạnh tranh khi giảm năm nhà xuất bản lớn của ngành xuống còn bốn.

Vì vậy, các quỹ tài chính sẽ có lợi thế hơn trong cuộc đấu giá mới. Nhưng liệu những kẻ thâu tóm vì lợi nhuận như vậy có tốt hơn so với việc đưa Simon & Schuster về tay một nhà xuất bản lớn khác? Một số nhân vật trong ngành cho rằng hệ lụy còn tồi tệ hơn.

Những cái tên đáng lo ngại

Những người thân cận với quá trình rao bán Simon & Schuster nói rằng có năm nhà thầu, bao gồm quỹ đầu tư KKR, nhà xuất bản HarperCollins của Rupert Murdoch và nhà đầu tư Richard Hurowitz, người được Quỹ đầu tư lớn của Abu Dhabi chống lưng. Một nguồn thạo tin khác còn cho hay có một quỹ đầu tư lớn nữa đang tiếp cận.

Trước đó, KKR & Co đã có danh tiếng không mấy tốt đẹp trong các thương vụ mua lại. Cuốn sách Barbarians at the Gate đã giải thích cách KKR mua lại “ông lớn” bánh quy và thuốc lá RJR Nabisco trị giá 30 tỷ USD vào thế kỷ trước và các chiến thuật đòn bẩy khiến RJR Nabisco rơi vào kiệt quệ.

Quá trình mua lại có đòn bẩy thường khiến công ty bị mua lại phải gánh rất nhiều nợ, đòi hỏi các nhà quản lý phải cắt giảm chi phí (thường bao gồm cả nhân sự). Đó là lý do tại sao những điều này không được nhân viên, công chúng và giới báo chí ưa chuộng.

Giờ đây, chính những ông lớn đầy lòng tham này đang cân nhắc việc tham gia vào lĩnh vực kinh doanh sách. Một giám đốc điều hành cấp cao của một nhà xuất bản lớn cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này còn tồi tệ hơn. KKR sẽ vắt kiệt Simon & Schuster để lấy tiền mặt, không tái đầu tư vào công việc kinh doanh. Và trong 5 đến 10 năm nữa, những người còn lại trong chúng ta, những người như tôi, sẽ chỉ mua được các bộ phận rời rạc của một đế chế mất sức sống”.

Douglas Preston, một tác giả ăn khách và là cựu chủ tịch của tổ chức đại diện cho các tác giả Mỹ The Authors Guild, nhận định rằng các tập đoàn tài chính “hoàn toàn không biết gì về xuất bản”.

Tuy nhiên, Morgan Entrekin, Chủ tịch của nhà xuất bản độc lập Grove Atlantic, lại bày tỏ mong muốn Simon & Schuster vẫn tách biệt với bốn nhà xuất bản lớn khác. Ông nói: “Điều đó sẽ tăng cường sự đa dạng trong ngành”.

Simon & Schuster đã đạt doanh thu tích cực năm 2022 nhờ những tác giả ăn khách trên mạng xã hội như Hoover. Ảnh: Financial Times.

Xuất bản không phải là một lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhưng nguồn lợi nhuận thì tương đối ổn định. Simon & Schuster đã nâng thu nhập hoạt động lên 248 triệu USD vào năm ngoái, đồng thời tăng thêm 10% doanh thu, đạt mức khoảng 1,1 tỷ USD . CEO Simon & Schuster Jonathan Karp đánh giá 2022 là một “năm đặc biệt” với ghi nhận doanh thu tích cực. Điều này một phần là do sự thành công rực rỡ của Hoover, người có nhiều tiểu thuyết ăn khách trên TikTok.

Các công ty truyền thông lâu đời thường được định giá từ 5 đến 10 lần thu nhập trước thuế, trước khi trả lãi vay và cả các tài sản khấu hao khác. Và với định giá 2 tỷ USD , Simon & Schuster được định giá cao hơn 8 lần thu nhập hoạt động của năm ngoái. Con số này được đánh giá là tích cực cho Paramount.

Gail Hochman, một nhà văn kỳ cựu ở New York, nói: “Họ (các công ty tài chính) chỉ quan tâm đến việc kiếm nhiều tiền hơn. Liệu họ sẽ chấp nhận rủi ro để ra mắt những cuốn sách thú vị? Xuất bản không chỉ là những con số và dự đoán kiểu như: ‘Ồ, mọi người đều yêu thích chơi golf, hãy xuất bản sách về golf. Xuất bản là bản năng sáng tạo”.