Tại sao Olympic Tokyo bật nhạc Kpop ở nhiều trận đấu?

Nhiều ca khúc của các nhóm nhạc như BTS, BlackPink, EXO, NCT 127, Seventeen đã vang lên ở kỳ Thế vận hội 2020.

Theo SCMP, nhiều bài hát Kpop đã xuất hiện ở Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Điều này như góp phần thúc đẩy sự hưng phấn cho những cầu thủ đến từ Hàn Quốc. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến những trận đấu tại mùa giải năm nay không thể có sự xuất hiện của khán giả, việc phát nhạc Kpop sẽ giúp nhiều cầu thủ cảm thấy được an ủi.

Ngoài ra, việc này gián tiếp giúp âm nhạc Kpop có thêm "sức mạnh" trên toàn cầu.

Những ca khúc Kpop được sử dụng ở Olympic Tokyo 2020

Tính đến nay, ban tổ chức Olympic Tokyo đã sử dụng nhạc của hơn 10 nhóm nhạc, nghệ sĩ nổi tiếng như BTS, BlackPink, EXO, NCT 127, Seventeen, Ateez, Itzy và Oh My Girl.

Ngày 24/7, Dynamite - bài hát đầu tiên chinh phục bảng xếp hạng Billboard Hot 100 - đã vang lên ở trận đấu thuộc khuôn khổ bộ môn bắn cung hỗn hợp đồng đội. Đây là dịp đọ sức của cung thủ Hàn Quốc An San và Kim Je Deok sau khi họ đánh bại Diya Siddique và Md Ruman Shana của Bangladesh.

BTS có thể có thêm nhiều fan khi âm nhạc của họ vang lên ở Olympic Tokyo 2020. Ảnh: SCMP.

Bài hát Kpop thứ hai được sử dụng ở Olympic Tokyo là Butter. Ca khúc này được dùng làm nhạc nền cho trận đấu quyền anh nữ giữa Uganda và Nhật Bản vào ngày 25/7. Sau đó, Butter tiếp tục vang lên trong trận bóng bầu dục giữa Hàn Quốc và New Zealand vào ngày 26/7.

Lovesick Girls của BlackPink - ca khúc dẫn đầu trong album đầu tiên của nhóm phát hành vào năm 2020, được dùng trong trận bóng chuyền nữ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc vào ngày 25/7. Cùng với đó, Dun Dun Dance (Oh My Girls) là ca khúc đã khuấy động không khí ở trận bóng chuyền giữa Hàn Quốc với Nhật Bản và Brazil, lần lượt diễn ra vào ngày 31/7 và 25/7.

Ngoài ra, nhiều ca khúc khác như Don't Fight the Feeling của EXO, Really Really của Winner, Very Nice của Seventeen, Don't Give a What (Itzy) hay Feel Special của TWICE đều đã xuất hiện tại kỳ Thế vận hội 2020.

Lý do sử dụng âm nhạc Kpop ở thế vận hội

SCMP nhận định việc sử dụng nhạc Kpop ở Olympic không phải việc làm ngẫu nhiên. Điều này mang ý nghĩa khá lớn bởi giai điệu của những ca khúc Kpop được cho là giúp kỳ thế vận hội thu hút thêm sự chú ý của khán giả trẻ.

Trên thực tế, khi sử dụng bài hát Kpop làm nhạc nền trong một trận đầu sẽ dễ dàng tạo tiếng vang cho mùa giải trên mạng xã hội hơn.

Âm nhạc Kpop được cho là giúp kỳ thế vận hội thu hút thêm sự chú ý của khán giả trẻ. Ảnh: SCMP.

Nhà phê bình âm nhạc Han Dong Yoon nói: "Việc sử dụng thường xuyên các bài hát Kpop trong sự kiện lớn như thế vận hội mang ngụ ý rằng Kpop hiện là thể loại quen thuộc với nhiều khán giả trên toàn cầu. Hầu hết nhạc Kpop đều có lời tiếng Anh với âm điệu tươi sáng, bay bổng và phù hợp với sở thích của nhiều vận động viên trẻ. Ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo là những người quyết định sử dụng âm nhạc gì cho những trận đấu. Tuy nhiên, một vài vận động viên có quyền đưa ra yêu cầu hay bày tỏ sở thích âm nhạc của họ".

Cung thủ Hàn Quốc từng đoạt huy chương vàng Kang Chae Young kể: "Tôi đã yêu cầu ban tổ chức bật bài nhạc của BTS khi tôi thi đấu".

Kang Chae Young không phải là người duy nhất bày tỏ sở thích với ban tổ chức. Trước đó, nhiều vận động viên từng tâm sự họ là người hâm mộ cuồng nhiệt của Kpop như vận động viên bóng bàn Shin Yu Bin và cung thủ An San.