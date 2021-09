Tại sao nhiều ngôi sao thế giới mặc trang phục của nhà thiết kế Việt?

Thiết kế của người Việt hiện được nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới lăng xê tại các thảm đỏ. Trong khi đó, người mẫu Việt cũng dần có chỗ đứng trên sàn diễn lớn.

25/9 có thể là ngày khó quên với Phan Đăng Hoàng khi anh được ra mắt bộ sưu tập của mình tại Tuần lễ thời trang Afro (sự kiện thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan). Hơn nữa, anh còn được gặp và nhận lời khen từ Anna Wintour cho bộ sưu tập mang tên "Quintessence" (tinh hoa). Những bộ váy được lấy cảm hứng từ các làng nghề thủ công Việt Nam, gửi gắm thông điệp gìn giữ nét đẹp truyền thống đang dần bị mai một.

Đăng Hoàng nói với Zing: "Anna Wintour đã dành lời khen về sự kết hợp màu sắc và chất liệu của tôi".

Sau buổi diễn, tạp chí Vogue Italy còn đăng tải bộ sưu tập và dành lời cổ vũ cho anh. Nhiều tờ báo cho rằng Hoàng đã làm nên điều không tưởng khi ở tuổi 21. Thành công của anh phần nào giúp thời trang Việt được biết đến và công nhận tựa những gì tiền bối như nhà thiết kế Công Trí, Trần Hùng, Phương My… tạo nên trước đó.

Bộ sưu tập "Quintessence" của Đăng Hoàng lấy cảm hứng từ làng nghề dệt vải, mây tre đan lát. Ảnh: Phan Đăng Hoàng.

Hướng đi mới mẻ

Khoảng 5 năm trước, thời trang Việt vẫn còn là khái niệm xa lạ với truyền thông thế giới. Ở thời điểm đó, các nhà thiết kế duy trì thương hiệu của mình nhờ vào mối quan hệ với sao trong nước. Họ để sao mặc đồ đóng phim, MV hay dự sự kiện để thu hút khách hàng. Giờ đây, cũng với cách làm truyền thống đó, những thiết kế trị giá hàng nghìn USD của họ lại được mặc bởi nhiều ngôi sao quốc tế đình đám.

Đầu tháng 4, chiếc váy thuộc bộ sưu tập "Đi nhặt hạt sương nghiêng" của Công Trí được Rosé mặc trong MV Gone đã nhận được sự quan tâm lớn. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn diện bộ bodysuit trắng của anh trong sản phẩm solo On the ground. BlackPink hiện là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất nên việc một thành viên diện đồ của bất kỳ nhà thiết kế nào cũng có thể tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ.

"Thông qua môi trường công nghệ 4.0 (cập nhật xu hướng thời trang trên Internet) và mối quan hệ cá nhân (các nghệ sĩ từng mặc), ngôi sao quốc tế sẽ tìm đến hợp tác với nhà mốt tại Việt Nam", Phạm Thế Anh - người làm trong lĩnh vực truyền thông, nghiên cứu thị trường thời trang - chia sẻ với Zing.

Theo anh, việc các ngôi sao quốc tế mặc trang phục của nhà mốt Việt sẽ khiến ngành thời trang Việt có chỗ đứng trên bản đồ thế giới. Hơn nữa, tên tuổi của nhà thiết kế cũng được biết đến rộng rãi và tạo động lực cho nhiều người cùng khẳng định dấu ấn thời trang Việt.

Hai thiết kế của Công Trí được Rosé lăng xê trong MV. Ảnh: BlackPink.

Sự hợp tác của Công Trí với Rosé chỉ là minh chứng rõ nhất cho thấy hướng đi mới mẻ, bắt kịp xu hướng. "Nước cờ" này vẫn đang được các nhà mốt áp dụng nhiều nhất để quảng bá sản phẩm. Họ nhắm đến các thần tượng trẻ, ngôi sao màn ảnh nhằm thu hút khách hàng.

Nối tiếp thành công của Công Trí tại Tuần lễ thời trang New York, nhà thiết kế Trần Hùng cũng liên tục cho ra mắt các bộ sưu tập tại sân chơi quốc tế. "Blood & Tears" được công bố hôm 21/9 là bộ sưu tập thứ 7 của Trần Hùng được xuất hiện trên trang chủ Tuần lễ thời trang London. Ra mắt từ năm 2017, anh xác định ngay mục tiêu của mình là hướng ra thị trường nước ngoài.

Đặc biệt, tại lễ trao giải National Television Awards 2021 vào đầu tháng 9, nhiều ngôi sao đã chọn thiết kế của Trần Hùng để diện như Tallia Storm, Georgia Steel và Zoe Hardman. Thiết kế của anh cũng thường xuyên xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng ở các quốc gia Âu - Mỹ. Trần Hùng cho biết đại diện của các ngôi sao đã chủ động liên hệ với mình.

Từ đó, có thể nhận thấy hiệu ứng mạnh mẽ được tạo nên từ các tuần lễ thời trang quốc tế. Đây được xem như dấu mốc quan trọng của ngành thời trang Việt trong việc đưa sản phẩm cao cấp ra nước ngoài.

Bộ sưu tập "Blood & Tears" được Trần Hùng tạo ra trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp để kịp tham dự Tuần lễ thời trang London trên nền tảng kỹ thuật số. Ảnh: Trần Hùng.

Thế Anh nói thêm: "Các sao nước ngoài luôn rất chỉn chu về hình ảnh nên họ có yêu cầu khắt khe về trang phục. Bởi vậy, nếu đã hợp tác được, nhà thiết kế sẽ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. 3 yếu tố để nhà thiết kế Việt chinh phục thời trang thế giới là chất liệu khác biệt, đường cắt độc đáo và câu chuyện rõ ràng".

Trong khi ngành thời trang trong nước "dậm chân tại chỗ" do ảnh hưởng của đại dịch, nhà thiết kế Công Trí hay Trần Hùng vẫn tạo nên sức hút khi những bộ váy của họ liên tục xuất hiện trên các thảm đỏ danh tiếng. Cùng với đó, sự phát triển của thế hệ nhà thiết kế trẻ tài năng như Phan Đăng Hoàng cũng là "đòn bẩy" để giúp ngành thời trang Việt dần khẳng định dấu ấn ở thị trường quốc tế.

Thế hệ trẻ xông pha

Đối với người mẫu Việt, nhiều cá nhân đã cho thấy sự trưởng thành, hoài bão to lớn hơn. Sau khi bước ra từ các chương trình người mẫu Việt Nam, họ trang bị nhiều kỹ năng, kinh nghiệm để vươn ra thế giới.

Khi đa số người mẫu trong nước rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc buộc phải tạm đổi nghề để kiếm sống, Phương Oanh và Quỳnh Anh (cùng sinh năm 1999) đã thử sức với nhiều công việc ở xứ người. Với Phương Oanh, cô đến Anh vì muốn thử sức và trải nghiệm những điều khác biệt. Trong khi đó, Quỳnh Anh là đại diện của Việt Nam tham sự show Supermodel Me tại Singapore.

Ngày 25/9, Phương Oanh xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan khi làm người mẫu cho bộ sưu tập Xuân - Hè 2022 của nhà mốt Dolce & Gabbana. Cô diện thiết kế thứ 43 trên tổng số 61 bộ cánh. Một ngày trước đó, cô cũng catwalk cho show MM6 Maison Margiela Xuân 2022. Để góp mặt trong sự kiện thời trang đình đám này, Phương Oanh cho biết cô phải trải qua vòng casting và thử đồ với các tiêu chí khắt khe.

Đại diện của nữ người mẫu nói với Zing rằng cô liên tục trúng show diễn từ nhiều nhà thiết kế uy tín. Trước đó, tại Tuần lễ thời trang London mùa Thu - Đông 2020, cô cũng đã trình diễn tại 4 show thời trang.

Lấy nghệ danh Dahan Phuong Oanh trên thị trường quốc tế, Phương Oanh hiện được xem là một trong những người mẫu Việt gây được ấn tượng với các nhà mốt lớn. Cô còn có cơ hội trở thành người mẫu trong chiến dịch quảng bá túi Diana của Gucci.

Phương Oanh trúng nhiều show lớn từ khi sang Anh. Ảnh: Dahan, Vogue.

Đối với Quỳnh Anh, cô chọn Singapore là đất nước "chứng kiến" sự khởi đầu của mình. Tâm sự với Zing, nữ người mẫu cho biết cô không dừng lại ở đó và còn muốn đến nhiều đất nước trên thế giới để phát triển sự nghiệp.

Trước khi vào nhà chung để tham gia chương trình siêu mẫu, cô cũng tranh thủ đi casting và được làm việc với vài thương hiệu ở đảo quốc sư tử. Để sẵn sàng cạnh tranh với các người mẫu quốc tế, Quỳnh Anh cho biết cô đã chuẩn bị về hình thể, tiếng Anh và tinh thần chiến binh.

Trước đó, nhiều người mẫu Việt cũng đã tạo dựng tên tuổi của mình khi ra nước ngoài. Tuyết Lan dự định sang Singapore làm việc, nhưng cũng bị "kẹt" lại hơn một năm qua. Cô hiện có công ty quản lý ở đảo quốc sư tử. Á quân Vietnam’s Next Top Model 2010 gây chú ý khi góp mặt trong show trực tuyến của nhà mốt Louis Vuitton. Đầu tháng 4, fanpage của nhà mốt Salvatore Ferragamo đăng tải ảnh người mẫu Tuyết Lan diện thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2021. Đây là bức hình chụp cho tạp chí ELLE Singapore.

Người mẫu Thùy Trang (hiện hoạt động tại Melbourne, Australia) cũng được hai công ty mời ký hợp đồng. Chia sẻ với Zing, cô cho biết bản thân qua Australia với mục đích du lịch, nhưng phải ở lại do ảnh hưởng của dịch từ năm 2020.

Việc người mẫu Việt lấn sân sang sàn diễn quốc tế không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên, việc họ có trụ lâu với nghề hay từ bỏ, sự thành công của mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Từ đầu năm đến nay, sự xuất hiện dày đặc của mẫu Việt ở các nhà mốt danh tiếng phần nào cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ.

Không chỉ cá nhân, họ còn góp phần giúp thời trang Việt dần được công nhận trên thế giới.