Tại sao nghệ sĩ nói dối về hôn nhân và con cái?

Khi bị tiết lộ đã bí mật kết hôn và có con, Mike Angelo mở họp báo thừa nhận, Hoa Thần Vũ cho biết sẽ cùng bạn gái cũ nuôi con.

"Nhiều ngôi sao tin rằng hôn nhân sẽ khiến độ nổi tiếng của họ tụt giảm. Với họ, bớt nổi tiếng đồng nghĩa với việc đánh mất những fan có thể mang lại lợi ích kinh tế", chuyên gia tâm lý học Kwon Young Chan chia sẻ trong bài viết Why do celebrities lie about marriage, kids? (Vì sao nghệ sĩ nói dối về hôn nhân và con cái?) trên Korea Times vào tháng 2 năm ngoái.

Bài viết được viết vào thời điểm có hai sao nam Hàn liên tiếp thừa nhận đã bí mật kết hôn vào có con. Hành động che giấu hôn nhân, và đặc biệt là con cái, của các nghệ sĩ luôn khiến khán giả ngỡ ngàng, thậm chí tức giận.

Lee Jae Hoon (trái) và Sung Joon (phải) khiến khán giả Hàn Quốc ngỡ ngàng khi tuyên bố đã có vợ con từ lâu.

Giấu được chừng nào hay chừng ấy

Cũng trong bài viết trên, chuyên gia tâm lý Kwon Young Chan cho biết nhiều người hâm mộ, đặc biệt những người còn trẻ và chưa kết hôn, có xu hướng coi thần tượng của mình là người tình trong mộng. Do đó, một khi họ phát hiện ra thần tượng đã kết hôn, họ sẽ từ bỏ thần tượng.

Trước mối lo ngại trên, nhiều nghệ sĩ đã nỗ lực giấu kín đời tư càng lâu càng tốt. Ở Hàn Quốc, cựu thành viên nhóm Cool Lee Jae Hoon là một trong những sao giấu việc đã kết hôn và có con lâu nhất. Anh cưới vợ từ năm 2009, nhưng phải tới năm 2020 mới tiết lộ về gia đình nhỏ của mình.

Ở showbiz Hoa ngữ, Ngô Tôn cũng là nghệ sĩ giấu kín hôn nhân cả thập kỷ.

Ngô Tôn là trường hợp điển hình của vấn đề bị khán giả quay lưng vì che giấu hôn nhân. Nam diễn viên đã đăng ký kết hôn với Lâm Lệ Oánh từ năm 2004 - tức là trước khi gia nhập showbiz một năm, nhưng vẫn lên báo khẳng định mình độc thân.

Năm 2013, Ngô Tôn ra mắt tự truyện và thừa nhận bản thân đã kết hôn từ lâu và có con gái tên Ngô Hân Di sinh năm 2010. Tuyên bố trên khiến showbiz chấn động, khán giả quay lưng và tẩy chay ngôi sao 42 tuổi vì che giấu hôn nhân, lợi dụng sự yêu mến của người hâm mộ. Mặt khác, nhiều người còn chỉ trích Ngô Tôn vì tham danh tiếng, sợ mất fan mà không suy nghĩ đến cảm nhận của vợ con.

Ngô Tôn kết hôn từ trước khi gia nhập ngành giải trí, chỉ công khai vợ con khi con gái đã được 3 tuổi.

Lâm Chí Dĩnh cũng giấu fan việc anh đã kết hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi và chỉ tiết lộ sự thật khi vợ sinh con đầu lòng. Nam diễn viên cho biết anh không muốn con ra đời mà không có tên cha trên giấy khai sinh.

Ngôi sao Hàn Quốc Sung Joon cũng che giấu sự thật về đời sống riêng trong thời gian ngắn như Lâm Chí Dĩnh. Anh tuyên bố đã có vợ và con sau 2 năm kết hôn. Ngôi sao sinh năm 1990 đã bí mật đăng ký kết hôn với bạn gái trước ngày lên đường nhập ngũ, vợ anh cũng sinh con ngay sau đó.

Che giấu thông tin để con trưởng thành một cách bình thường

Lưu Đức Hoa và vợ Chu Lệ Thanh đã gắn bó từ năm 1986 nhưng phải tới năm 2009 anh mới dám thừa nhận chuyện đã kết hôn. Không chỉ giấu vợ suốt 23 năm, "thiên vương Hong Kong" còn giữ kín danh tính, hình ảnh con gái trong thời gian dài và chỉ tiết lộ về con khi cô bé đã học mẫu giáo.

Tình huống tương tự cũng xảy ra với cha con Trần Khôn. Nam diễn viên Họa bì có con từ năm 2002, nhưng phải tới khi cậu bé được 8 tuổi, anh mới công khai việc có con. Trần Khôn tiết lộ anh muốn con được lớn lên một cách bình thường, vui vẻ, không bị ảnh hưởng bởi truyền thông.

Sau khi thừa nhận có con, Trần Khôn đã thoải mái đăng ảnh chụp chung với con trai lên mạng xã hội. Nhưng anh chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin nào về mẹ của con trai. Tới nay, khi con trai đã 19 tuổi, hai cha con vẫn sống với nhau và không có sự xuất hiện của người phụ nữ trong gia đình.

Con trai Ngô Tôn sinh năm 2002.

Ngày 13/3, nữ diễn viên Vương Tử Văn thừa nhận đã có con, con trai cô cũng đã được 7 tuổi. Thông tin lập tức đứng đầu bảng xếp hạng hot search (vấn đề được tìm kiếm nhiều nhất) của Weibo, gây xôn xao dư luận. Vương Tử Văn cho biết cậu bé có tên gọi thân mật là Giá Đỗ, là con của cô với mối tình đầu đã tan vỡ.

Khác với trường hợp các sao nam cố gắng giấu nhẹm hôn nhân, Vương Tử Văn nhận được nhiều lời động viên của khán giả. Nhiều người khen ngợi cô dũng cảm khi dám sinh con và nuôi dưỡng đứa bé một mình trong khi bản thân là người nổi tiếng. Không ít bình luận chúc phúc Vương Tử Văn, mong cô sớm tìm được "bến đỗ" mới.

Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến là cặp sao Hoa ngữ "phim giả tình thật" nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, chuyện tình của cặp sao nổi tiếng vì hai người đã bí mật kết hôn và có con trong thời gian dài. Cánh săn ảnh nhiều lần chụp được cảnh Trương Vũ Kiếm đưa Ngô Thiến đi khám thai, hoặc Ngô Thiến bế một đứa bé ra ngoài, nhưng hai người đều im lặng không phản hồi thông tin.

Cặp sao phim Anh chỉ thích em chỉ thừa nhận hôn nhân khi cánh săn ảnh chụp được hình cận mặt của con gái hai người. Sau khi ảnh được tung lên mạng, Trương Vũ Kiếm cho biết anh không muốn công khai chuyện kết hôn, có con vì muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư, cũng như muốn con lớn lên như những đứa trẻ thông thường. Ngoài ra, nam diễn viên cũng tiết lộ Ngô Thiến đã tự trách bản thân vì vô tình để lộ mặt con lên báo.

Nhưng tương tự Ngô Tôn, Trương Vũ Kiếm cũng bị chỉ trích vì che giấu hôn nhân. Tại Trung Quốc, ẩn hôn - từ chỉ việc nghệ sĩ bí mật kết hôn - là một trong những vấn đề tối kỵ với khán giả. Không chỉ ẩn hôn, Trương Vũ Kiếm còn khiến khán giả tức giận khi liên tục khẳng định bản thân còn độc thân, thậm chí "thả thính" với phụ nữ trên truyền hình dù đã có vợ.

Trương Vũ Kiếm bị chỉ trích vì không thừa nhận đã kết hôn và có con với Ngô Thiến.

Dám chơi dám chịu

Ngoài những trường hợp cố tình giấu kín thông tin có cưới vợ, sinh con, không ít nghệ sĩ bị đẩy vào tình huống bất ngờ trở thành cha.

Trường hợp này có thể kể tới vụ việc của Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần - hai ca sĩ hàng đầu Trung Quốc. Hai nghệ sĩ thừa nhận đã có con vào ngày 22/1, nhưng khẳng định cả hai đã chia tay trong hòa bình.

Trương Bích Thần cho biết cô phát hiện bản thân mang thai sau khi chia tay Hoa Thần Vũ, sau đó quyết định giữ kín thông tin vì không biết giải quyết tình huống như thế nào. Do đó, Hoa Thần Vũ không biết mình đã lên chức cha trong thời gian dài.

Khi đứa bé được một tuổi, Trương Bích Thần mới thông báo cho Hoa Thần Vũ. Hai người quyết định duy trì quan hệ bạn bè bình thường, không tái hợp nhưng sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con cái. Theo thông báo của Hoa Thần Vũ, nam ca sĩ đã làm thủ tục nhập hộ tịch cho con vào hộ khẩu gia đình.

Vụ việc là một trong những lùm xùm đáng chú ý nhất showbiz Hoa ngữ nửa đầu năm, vì cả Trương Bích Thần và Hoa Thần Vũ đều là ca sĩ nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc với lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn khen ngợi nam ca sĩ 31 tuổi "dám chơi dám chịu", công khai việc có con khi đang nổi tiếng nhất.

Thông tin Trương Bích Thần và Hoa Thần Vũ có con chung gây xôn xao showbiz hồi tháng 1.

Ngôi sao người Thái Mike Angelo cũng là trường hợp "dám chơi dám chịu" khác khi thừa nhận có con khi đang ở đỉnh cao danh tiếng.

Năm 2014, Mike Angelo đang trong giai đoạn nổi tiếng nhất nhờ bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Thái Lan, anh còn mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc. Đúng lúc này, bạn gái cũ Sara Casinghini bất ngờ công bố đã có con với nam diễn viên sinh năm 1989.

Thông tin khiến khán giả Thái Lan "dậy sóng", nhiều người chỉ trích Mike Angelo vì cho rằng anh không dám chịu trách nhiệm với tình cảm và hành động của mình. Tuy nhiên, nam diễn viên 32 tuổi đã nhanh chóng mở họp báo nhận con.

Trong buổi họp báo, Mike Angelo cho biết bạn gái có bầu sau khi hai người chia tay, nên ban đầu nam diễn viên không biết về sự tồn tại của con trai. Anh tuyên bố lập tức nhận con, không cần làm xét nghiệm ADN và hứa sẽ chu cấp chi phí nuôi dưỡng đứa bé đầy đủ.

Hành động của Mike Angelo đã khiến dư luận Thái Lan bớt căng thẳng. Tình cảm cha con của Mike Angelo còn gây chú ý một lần nữa khi nam diễn viên khởi kiện giành quyền nuôi con vào năm 2020. Theo chia sẻ từ ngôi sao 32 tuổi, bạn gái cũ không cho anh gặp con. Qua vụ kiện, khán giả càng tin tưởng Mike Angelo thực lòng yêu thương, trân trọng con trai, dù cậu bé được ra đời sau khi anh và bạn gái cũ đã "đường ai nấy đi".