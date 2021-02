Tại sao miền Nam thích hoa mai, miền Bắc chuộng hoa đào?

1. Tại sao người miền Nam chơi hoa mai, người miền Bắc lại dùng hoa đào trong ngày Tết? Do cây đào không được quý trọng ở miền Nam

Do thời tiết, khí hậu miền Nam không phù hợp cho cây đào phát triển

Do người miền Nam quan niệm bày hoa đào trong nhà là không may mắn Người Nam có tục chơi hoa mai, người Bắc lại chuộng hoa đào vào dịp Tết là do sự khác nhau thời tiết từng vùng và đặc tính phát triển của 2 loài hoa này. Hoa đào ưa thời tiết lạnh, hoa mai hợp nắng ấm. Người dân địa phương thường chọn loại cây phù hợp với thời tiết để chơi trong ngày Tết. Ảnh: Việt Linh.