Tại sao Michael B. Jordan là người đàn ông quyến rũ nhất 2020?

Tính đến nay, tài tử đã tham gia 16 dự án điện ảnh (tính cả Without Romorse bị dời sang 2021), 22 series truyền hình (tính cả What If...? dự kiến ra mắt năm 2021). Ngoài ra, anh còn góp mặt trong ba MV và một số trò chơi hành động trực tuyến. Ảnh: Den of Geek.