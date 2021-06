Tại sao Jang Ki Yong đủ tầm sánh đôi cùng Song Hye Kyo?

Now, We Are Breaking Up là dự án phim truyền hình lớn nhất từ trước đến nay của Jang Ki Yong. Trong tác phẩm mới, tài tử vào vai nhiếp ảnh gia giàu có và thông minh, đóng cặp cùng Song Hye Kyo. Theo South China Moring Post, sẽ không đáng ngạc nhiên khi hình ảnh của anh xuất hiện cạnh đàn chị nổi tiếng, bởi Jang Ki Yong hoàn toàn đủ lực và đã chứng minh tài năng diễn xuất qua nhiều phim như Beautiful Mind (2016), Come and Hug Me (2018) và Kill It (2019).