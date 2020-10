Tại sao huyền thoại Sean Connery ghét bỏ vai 007?

Điệp viên James Bond qua sự thể hiện của Sean Connery trở thành biểu tượng khó thay thế. Do đó, cố tài tử luôn phải cố gắng để thoát khỏi cái bóng cực lớn.

Ngày 31/10, giới truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin huyền thoại màn bạc Sean Connery qua đời ở tuổi 90. Theo Deadline, nam diễn viên ra đi thanh thản tại quần đảo Bahamas do tuổi già sức yếu.

Thông tin khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đau lòng bởi ông là biểu tượng lớn, là một trong những tên tuổi mở ra bước ngoặt cho dòng phim hành động.

Sean Connery là James Bond đầu tiên của màn ảnh rộng. Ảnh: The Sun.

Sinh thời, Connery nổi tiếng nhất với vai diễn biểu tượng James Bond thời kỳ đầu. Tờ Independent cho hay ít ai biết rằng tài tử dù đã bảy lần sắm vai 007 trên màn ảnh rộng, nhưng ông thực chất ghét vai diễn này.

Ngôi sao người Scotland lần đầu đóng vai James Bond năm 1962 trong tác phẩm Dr. No, và lần cuối ông hóa thân thành nhân vật đình đám ở Never Say Never Again (1983).

Đối với Sean Connery, tham gia thương hiệu điện ảnh hàng triệu USD là bước đột phá sự nghiệp, nhưng đồng thời cũng gây trở ngại trên hành trình chinh phục đỉnh cao mới của ông. Đi đến đâu, khán giả luôn gắn Connery với hình tượng điệp viên hào hoa, phong nhã.

"Nam diễn viên từng nói rằng bản thân đã chán ngấy nhân vật này. Ông thổ lộ, 'Tôi luôn ghét gã James Bond chết tiệt đó. Tôi muốn giết anh ta'", tờ The Observer tiết lộ vào năm 2004.

Tài tử người Anh Michael Caine - bạn thân Sean Connery - từng đưa ra lời khuyên: “Các bạn đừng nên thảo luận chủ đề 007 với ông ấy".

"Ở cương vị diễn viên, Sean đã và đang làm rất tốt so với việc chỉ đóng James Bond. Nhưng phải công nhận ông ấy là người định hình nên chàng điệp viên tài hoa. Khi Sean xuống phố và có người thốt lên, 'Nhìn kìa, đó là James Bond', Sean sẽ cảm thấy khó chịu", Caine chia sẻ thêm.

Ngôi sao gạo cội sống vui vẻ những ngày cuối đời. Ảnh: Fox Business.

Sean Connery sinh năm 1930, là diễn viên và nhà sản xuất phim người Scotland. Trong sự nghiệp, ngoài vai diễn James Bond, ông còn nổi tiếng với các dự án khác như Murder on the Orient Express (1974), Highlander (1986), Indiana Jones and the Last Crusade (1989), The Hunt for Red October (1990), The Rock (1996)...

Tính đến nay, Connery góp mặt trong 94 dự án điện ảnh lớn nhỏ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Trong đó, ông từng giành giải Oscar năm 1988 ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho bộ phim The Untouchables (1987).