Tại sao động cơ siêu xe thường đặt ở phía sau người lái?

Mặc dù được sử dụng rộng rãi trên những mẫu xe phổ thông, động cơ đặt trước lại không phổ biến trên những mẫu siêu xe, xe thể thao hiệu suất cao.

Ferrari 812 Superfast, Lamborghini Aventador S và Porsche 911 GT3 đều là những mẫu siêu xe, xe thể thao sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, nhưng vị trí đặt động cơ của mỗi chiếc lại khác nhau. Điều này góp một phần không nhỏ trong việc mang đến khả năng vận hành hoặc độ thoải mái cho người sử dụng.

Động cơ đặt trước

Có đến 98% mẫu xe được sản xuất trên toàn cầu sử dụng động cơ đặt trước. Ưu điểm chính của loại động cơ này là mang đến không gian bên trong nội thất rộng hơn, cùng với một khoang hành lý phía sau, mang đến sự thoải mái cho người dùng khi di chuyển.

Không gian phía trước xe thường lớn hơn phía sau, nên nếu được thiết kế đúng cách, điều này sẽ khiến động cơ dễ lắp ráp, đồng nghĩa với việc dễ bảo dưỡng và sửa chữa hơn so với hai loại động cơ còn lại. Không những thế, động cơ đặt trước còn mang đến khả năng bám đường tốt và ổn định hơn.

Ferrari 812 Competizione là một trong những mẫu siêu xe mới hiếm hoi sử dụng động cơ đặt trước. Ảnh: NetCarShow.

Tuy nhiên, vị trí đặt động cơ này mang lại khả năng tăng tốc không tốt như động cơ đặt giữa hay sau. Có khá ít mẫu siêu xe và xe thể thao hiệu suất cao sử dụng loại động cơ này, điển hình là Chevrolet Corvette C7 Z06, Ferrari 812 Competizione...

Động cơ đặt giữa

Động cơ đặt giữa là loại động cơ được đặt phía sau người lái và phía trước trục sau. Điều này sẽ giúp khối lượng xe được phân phối tốt hơn ở trước và sau, đồng thời cả bốn bánh sẽ được phân bố công suất đều nhau. Thế nên loại động cơ này thường đi kèm hệ dẫn động 4 bánh.

Đồng thời, mô-men quán tính của những mẫu xe động cơ đặt giữa cũng thấp hơn. Trong một thử nghiệm do Car and Driver thực hiện, mẫu Porsche Cayman sử dụng động cơ đặt giữa có mô-men quán tính nhỏ hơn 20% so với Porsche 911 GT3 sử dụng động cơ đặt sau.

Động cơ đặt giữa là loại động cơ phổ biến nhất trên các mẫu siêu xe và xe thể thao hiệu suất cao.

Hiệu suất phanh của những mẫu xe sử dụng động cơ đặt giữa cũng tốt hơn, nhờ có sự phân bổ trọng lượng đồng đều hơn nhiều khi giảm tốc. Khi đó lốp sau có thể đạt hiệu suất phanh cao hơn đáng kể, khoảng cách dừng ngắn hơn, tối ưu khả năng tản nhiệt của phanh và giảm hiện tượng mờ phanh.

Động cơ đặt giữa có thể nói mang lại khả năng điều khiển tốt nhất và linh hoạt nhất cho chiếc xe. Tất nhiên vì đặt giữa thân xe nên không gian bên trong xe cũng bị giới hạn khá nhiều.

Đây cũng là loại động cơ được sử dụng phổ biến nhất trên các mẫu siêu xe và xe thể thao hiệu suất cao, điển hình như Lamborghini Aventador, Audi R8, Bugatti Chiron, Ferrari 488 GTB...

Động cơ đặt sau

Động cơ đặt sau cung cấp rất nhiều lực kéo hơn khi xe tăng tốc, đồng thời hiệu suất phanh cũng cao hơn do khối lượng được phân bổ về phía sau nhiều hơn. Tuy nhiên điều này cũng khiến người dùng khó xử lý hơn khi cầm lái một mẫu xe sử dụng động cơ đặt sau, vì lực kéo lớn và khối lượng được phân bổ về phía sau nhiều hơn, dễ xảy ra tình trạng thừa lái (oversteer).

Porsche 911 là mẫu siêu xe sử dụng động cơ đặt sau nổi tiếng nhất.

Tương tự động cơ đặt giữa, động cơ đặt phía sau cũng làm không gian bên trong xe khó rộng rãi, những chiếc xe này thường không có hàng thế thứ 2.

Loại động cơ này cũng được tin dùng trên các mẫu siêu xe và xe thể thao hiệu suất cao, sau động cơ đặt giữa, điển hình như Ferrari 458 Italia, Porsche 911 GT3...

Kết luận

Việc đặt động cơ ở phía sau người lái, cụ thể là đặt giữa hoặc đặt sau giúp khối lượng xe được phân bổ tốt hơn, hiệu suất phanh cao hơn và khả năng tăng tốc nhanh hơn, vốn những yếu tố được ưu tiên trên những mẫu siêu xe và xe thể thao hiệu suất cao.

Không gian bên trong chật chội là nhược điểm của động cơ đặt giữa và đặt phía sau. Rất may mắn là những chiếc siêu xe vốn được sinh ra để ưu tiên người cầm lái, nên nó không ảnh hưởng nhiều tới trải nghiệm của chủ xe.

Đồng thời, động cơ siêu xe cũng là chi tiết đắt giá nhất, nên việc đặt động cơ ở phía sau cũng giảm thiểu tối đa thiệt hại cho chi tiết này. Những chiếc xe chạy với tốc độ cao vốn nhiều khả năng gặp va chạm và hư hại phần đầu, phía trước siêu xe thường là không gian trống với không có nhiều trang bị đắt tiền, chủ yếu dùng để hấp thụ xung lực khi xảy ra va chạm.