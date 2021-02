Tại sao đàn ông thích đeo đồng hồ?

Đối với phái mạnh, món phụ kiện này giúp thể hiện đẳng cấp và phong cách thời trang.

Từ lâu, đồng hồ đã là món đồ trang trí để thể hiện địa vị của mỗi người. Bên cạnh đó, đồng hồ đeo tay có chức năng tiện lợi giúp cuộc sống của bạn trở nên khoa học hơn nhờ khả năng quản lý và sắp xếp thời gian.

Tất cả đồng hồ thời nay có sự thay đổi liên tục về hình thức để hoàn thiện vẻ ngoài của người đàn ông. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Yahoo tại hơn 40 quốc gia cho thấy hơn nửa số người lựa chọn đồng hồ tùy theo phong cách thời trang và tính cách của họ.

Theo Sina, đàn ông thích đồng hồ chủ yếu bởi 3 lý do dưới đây:

1. Phụ kiện quan trọng

Trên thực tế, đàn ông ngày nay có sở thích đeo những mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu lớn. Đây là món phụ kiện thể hiện đẳng cấp phái mạnh và được thiết kế tỉ mỉ từ việc chạm khắc bề ngoài, đánh bóng bộ máy đến gia công đá quý, mặt dây.

Đồng hồ là món phụ kiện được nhiều nam giới ưa chuộng. Ảnh: Suitsexpert.

Một lý do quan trọng khác là có quá ít phụ kiện dành cho nam giới so với phái nữ. Đặc tính cơ học của đồng hồ khiến món đồ này trở nên khác biệt so với trang sức hoặc kim loại quý và có độ bền với thời gian.

Cho đến hiện tại, nhiều người lựa chọn đồng hồ cơ thay vì thiết kế điện tử nhờ khả năng xem giờ chính xác hơn.

2. Quản lý thời gian

Không thể phủ nhận rằng nhiều người đeo đồng hồ vì nó dễ dàng hơn trong việc kiểm tra thời gian. Đồng hồ hiện đại có khả năng chống nước, phù hợp nhiều hoàn cảnh và rất bền. Thay vì xem giờ trên điện thoại, món phụ kiện này giúp ích cho nhiều hoạt động ngoài trời như chạy bộ, đạp xe hay tập gym.

Đồng hồ giúp phái mạnh quản lý thời gian tốt hơn trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: Men's Health.

3. Giá trị lâu dài

Theo Sina, phái mạnh cho biết lý do khiến họ thích đồng hồ chính là giá trị của chúng. Đối với một số hãng đồng hồ nổi tiếng, giá thành sản phẩm có xu hướng tăng cao theo thời gian.

Tuy nhiên, với thị trường đa dạng như hiện nay, hầu hết đồng hồ không thực sự duy trì được giá trị ban đầu. Thậm chí một số thương hiệu lớn đã chứng kiến giá sản phẩm giảm trong hai năm qua do tình hình chung. Vì vậy, những người có sở thích sưu tầm món phụ kiện trên nên lưu ý đến những thời điểm quan trọng.

Nếu chỉ là người yêu thích đồng hồ đơn thuần, bạn có thể tìm mua trên các trang mua bán uy tín và chính thống để có mức giá phù hợp.