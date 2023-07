Tại sao chúng ta thường thích 'trai hư' trong tiểu thuyết lãng mạn

Nhà tình dục học Ness Cooper cảnh báo độc giả rằng không nên chìm đắm trong các hình tượng "trai hư" trong những cuốn tiểu thuyết. Sự lãng mạn cần được tiếp cận một cách an toàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Heyuguys.

Trong các tác phẩm văn học, những hình tượng như Don Juan, Giacomo Casanova hay Georges Duroy có đặc điểm chung là một người đàn ông cuốn hút phụ nữ và biết thuyết phục người khác bằng khả năng diễn thuyết. Họ được các nhà văn, nhà thơ mô tả giống như một cạm bẫy mà người con gái nào cũng muốn sa vào. Những nhân vật này có thể được mô tả là bad boy (trai hư) theo ngôn ngữ của giới trẻ ngày nay.

Cho đến bây giờ, những kiểu mẫu hình tượng như vậy vẫn tồn tại và tạo nên sức hút lớn trong văn hóa đại chúng. Chẳng hạn Massimo của 365 Days, Christian Grey của Fifty Shades of Grey hay nhân vật Barney Stinson trong bộ sitcom truyền hình How I Met Your Mother... Trải qua hàng thế kỷ, tại sao hình tượng này vẫn giữ được sức hút lớn đến vậy

Cái ác trong vỏ bọc được lãng mạn hóa

Theo GS Michael R. Cunningham (chuyên ngành tâm lý học tại Đại học Louisville), cụm từ "trai hư" (bad boy) dùng để chính những người siêu nam tính. "Những người đàn ông này tiết ra testosterone, dẫn đến sự táo bạo và có liên quan đến tình dục cường điệu". Trai hư là một hình tượng đã xuất hiện trong các câu chuyện lãng mạn và luôn được nhiều người yêu thích.

Kaylie, nhà hóa học 32 tuổi đến từ Denver (Mỹ) chia sẻ về sở thích của mình rằng: "Những chàng trai có dấu hiệu 'red flag' trong các cuốn tiểu thuyết thực chất là những người luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ lý tưởng của mình. Đó là lý do vì sao tôi thích họ".

Từ góc độ là người từng trải qua bạo lực gia đình, Kaylie cho rằng sở thích này có thể đến từ những tổn thương trong quá khứ. Tuổi thơ của cô lớn lên không được biết về những tấm gương đấu tranh cho những gì hạnh phúc của bản thân.

Hình tượng Casanova trong một vở ballet. Ảnh: Nothern Ballet.

Một số ý kiến khác lại nhận thấy để chân dung nhân vật như Don Juan được khắc họa trọn vẹn hơn, tác giả thường để anh ta cảm thấy tự tin trong mọi mối quan hệ ngoại trừ người tình của mình. Các cuốn sách có thể bắt đầu với việc, nam chính bắt cóc nữ chính, rồi dần dần yêu cô ấy, nhưng một khi đã yêu, anh ấy không thể đối xử tệ với cô ấy được.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây không phải thứ nên được cổ súy. Bắt cóc là một hình thức phạm tội, các cuốn tiểu thuyết lãng mạn hóa chúng và khiến độc giả quá mơ mộng viễn cảnh về một tên trùm mafia đẹp trai, nóng bỏng, nguy hiểm. Theo thời gian, độc giả có thể cảm thấy thờ ơ trước những cái ác trong vỏ bọc sắc đẹp.

Càng nguy hiểm, càng hấp dẫn

Các nhà tâm lý học đã chỉ ra sở thích đối với những gã trai hư và các mối quan hệ độc hại được gọi là "cuộc rượt đuổi". Công thức của nó là sức hút cùng chướng ngại vật tạo nên một ham muốn mãnh liệt. Trong đó, các chướng ngại vật mà người nữ gặp phải trong mối quan hệ độc hại có thể giải phóng hormone và tăng lưu lượng máu.

Nhật ký thất lạc của Don Juan là cuốn sách có thể giúp bạn đọc hiểu hơn về chân dung của hình tượng văn học bất hủ từ Tây Ban Nha. Ảnh: Nhã Nam.

Trên phương diện xã hội học, TS Robyn McKay (tác giả cuốn Smart Girls in the 21st Century) nhận định: "Nếu cuộc sống nội tâm của một cô gái không được bộc lộ, cô ấy có thể bị thu hút bởi một chàng trai hư như một cách gián tiếp thể hiện sự nổi loạn bên trong của chính mình". Một cô gái có thể ngưỡng mộ cảm giác tự do của trai hư. Mặc dù các phẩm chất của một "bad boy" không phù hợp để bắt đầu một mối quan hệ dài hạn. Nhưng nó có thể khiến anh ta trở nên hấp dẫn đến mức dường như đáng để các cô gái chịu đựng những nỗi đau tiềm ẩn.

Chính vì những hình tượng độc hại này đang xâm chiếm thế giới văn học, một số tác giả đã bắt đầu đổi sang xu hướng sáng tác những nhân vật nam kiểu "người hùng quế hồi". Họ mang vẻ đẹp của sự nam tính mềm mại, biết khuyến khích người bạn đời của mình phát triển, tự tin hơn, theo đuổi tự do. Nhiều độc giả cũng đang ủng hộ các tác phẩm có hình tượng kiểu này thay vì các cuốn tiểu thuyết ngập tràn cảnh nóng từ một gã trai hư.

Nhà tình dục học và trị liệu lâm sàng Ness Cooper giải thích rằng hành vi này có thể liên quan đến quá trình tiến hóa. "Theo thuyết tiến hóa, bạo lực cực đoan là để cho thấy người bạn đời nào là người chiến thắng và có cơ hội sinh sản cao hơn". Cooper cũng cảnh báo rằng độc giả có thể thấy cơ thể họ bị kích thích với những hình tượng như Don Juan nhưng tâm trí thì không. Khi họ gặp phải những tình huống ngoài đời thực, họ có thể nhầm lẫn về động cơ, mong muốn, nhu cầu và ham muốn tình dục. Độc giả nên tiếp cận sự lãng mạn theo một cách an toàn hơn.