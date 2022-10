Tại sao chúng ta nổi da gà?

Nổi da gà là phản ứng thú vị của con người khi bị lạnh, sợ hãi, tắc nghẽn nang lông hay co giật.

Nổi da gà là một trong những phản ứng thú vị của cơ thể con người. Ảnh: Discoverymagazine.

Nếu từng xem một bộ phim kinh dị, bạn có thể biết cảm giác rùng mình, dẫn đến những nốt nổi trên da khi tới những cảnh đáng sợ. Hiện tượng này được gọi là nổi da gà hay sởn gai ốc và thường không phải là vấn đề lớn. Nhưng đôi khi, nó cũng xảy ra bởi tình trạng y tế cần được điều trị.

Nổi da gà xảy ra khi cơ nhỏ bao quanh gốc của mỗi sợi lông trên cơ thể thắt lại, dẫn đến vết nốt nhỏ nổi xuất hiện trên da.

Lạnh

Theo Webmd, nếu bạn quá lạnh, não bộ sẽ cảnh báo cơ thể rằng nó phải thực hiện các bước để làm ấm. Nổi da gà là một trong những tín hiệu đó. Hiện tượng này cũng giúp giữ không khí ấm bên cạnh làn da và bảo đảm nhiệt cho cơ thể.

Nếu bạn nổi da gà vì lạnh, các dấu hiệu khác có thể bao gồm: Rùng mình, muốn ôm, da nhợt nhạt. Một khi bạn thấy ấm lên, cảm giác nổi da gà sẽ biến mất. Tuy nhiên, bạn nên gọi bác sĩ nếu cảm thấy buồn ngủ, khó nói chuyện hoặc cử động, hoặc cảm thấy bối rối, mất phương hướng. Điều này có thể là do bạn bị hạ thân nhiệt, tình trạng mà nhiệt độ cơ thể giảm xuống quá thấp đến mức cần được điều trị.

Lạnh là nguyên nhân phổ biến khiến bạn bị nổi da gà. Ảnh: Medicalnewstoday.

Cảm xúc mạnh

Khi bạn có một cảm giác mãnh liệt như sợ hãi, lo lắng hoặc ham muốn tình dục, cơ thể tiết ra hormone làm cho các cơ nhỏ dưới da căng lên và lông, tóc dựng đứng. Động vật có lông cũng có phản xạ này. Điều này làm cho chúng trông lớn và đáng sợ hơn khi gặp nguy hiểm.

Theo Mayo Clinic, vì con người không có nhiều lông trên cơ thể, bạn sẽ chỉ thấy da của mình nổi da gà. Nó có nhiều khả năng xảy ra ở cánh tay dưới của bạn. Nếu nổi da gà do cảm xúc mạnh nào đó, bạn cũng có thể cảm thấy ớn lạnh, nhịp tim nhanh, thở nhanh và chảy nước mắt.

Nang lông bị tắc

Làn da có chứa keratin, chất cứng giúp bảo vệ cơ quan này khỏi bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, nếu cơ thể tạo ra quá nhiều keratin, bạn sẽ mắc phải tình trạng dày sừng nang lông. Nó có thể làm bít các nang lông - những túi nhỏ trên da mà từ đó lông, tóc mọc lên - và để lại những nốt mụn nhỏ.

Tình trạng này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất ở trẻ nhỏ. Nếu bệnh dày sừng nang lông khiến bạn nổi da gà, các triệu chứng đi kèm bao gồm: Nổi da gà như giấy nhám trên má, cánh tay trên, đùi hoặc mông; da khô, nhiều vảy, đặc biệt khi thời tiết trở nên lạnh và khô hơn.

Dày sừng nang lông vô hại. Mặc dù không có cách chữa trị, nó thường tự biến mất. Một loại kem có chứa urê, axit lactic, axit salicylic hoặc axit alpha-hydroxy có thể giúp làm mịn các mảng da thô ráp và ngăn ngừa vết sưng tấy nhiều hơn.

Co giật

Tuy hiếm gặp, bạn có thể nổi da gà khi lên cơn co giật. Điều này rất có thể xảy ra nếu bạn bị động kinh thùy thái dương khi các cơn co giật bắt đầu từ phần não kiểm soát cảm xúc của bạn.

Nếu nổi da gà do co giật, bạn cũng có thể cảm thấy bối rối, nhìn chằm chằm vào không gian, nuốt, nhai khó hoặc bặm môi. Loại co giật này có thể kéo dài đến 2 phút. Bạn nên đi khám bác sĩ nếu nghĩ rằng bạn đã bị co giật. Bác sĩ có thể kê cho bạn thuốc hàng ngày, phẫu thuật hoặc một thiết bị đặc biệt ngăn các dây thần kinh trong não hoạt động sai.