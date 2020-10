Ra mắt từ năm 2014 và trải qua 7 thế hệ, thiết kế của Apple Watch vẫn không thay đổi nhiều so với phiên bản đầu tiên.

Nói về lý do Apple Watch qua 7 thế hệ vẫn có ngôn ngữ thiết kế giống nhau, phóng viên Callum Booth từ The Next Web đã liên hệ với Ben Stanton, nhà phân tích của Canalys để đưa ra nhận định.

Theo Stanton, “không có lý do thương mại nào” để Apple thay đổi thiết kế cho dòng smartwatch của mình trong thời điểm này.

Trải qua 7 thế hệ nhưng thiết kế của Apple Watch không có nhiều thay đổi. Ảnh: MacRumors.

Điều đó được chứng minh qua doanh số Apple Watch vẫn ổn định theo từng năm. Trong nửa đầu năm nay, doanh số Apple Watch tăng 6% bất chấp đại dịch. Apple cũng đang nắm giữ 40% thị phần smartwatch trên toàn cầu.

Stanton cho rằng mấu chốt nằm ở đa số người dùng mua smartwatch nói chung và Apple Watch nói riêng là thiết bị đầu tiên của họ. Nghĩa là phần đông người dùng không quan tâm việc Apple Watch có thiết kế ra sao bởi họ chưa từng sở hữu Apple Watch hay smartwatch trước đây.

Theo Stanton, lý do thứ 2 nằm ở bản chất về độ nhận diện thiết bị đeo nằm ở thiết kế. Do sự phổ biến của Apple Watch, thiết kế đặc trưng đã trở thành một phần quảng bá cho dòng sản phẩm.

Về yếu tố kỹ thuật, Stanton cho rằng việc giữ thiết kế không đổi giúp Apple kiểm soát chuỗi cung ứng tốt hơn, các lập trình viên cũng dễ dàng trong việc làm ứng dụng. Nếu Apple Watch chuyển sang màn hình tròn, lập trình viên sẽ phải thiết kế lại ứng dụng cho phù hợp.

Apple Watch sẽ thay đổi thiết kế khi sức hút của nó giảm. Ảnh: The Verge.

Đó là những lý do giải thích việc thiết kế của Apple Watch không thay đổi nhiều trong 6 năm qua. Vậy khi nào Apple Watch mới thay đổi thiết kế?

Theo Stanton, Apple sẽ tính đến chuyện này khi doanh số hoặc tỷ lệ tăng trưởng của Apple Watch sụt giảm. Việc thay đổi thiết kế chỉ diễn ra nếu Apple muốn thu hút người dùng nâng cấp lên phiên bản mới.