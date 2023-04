Tài sản một gia đình đạt 800 triệu USD nhờ một hợp đồng với Tesla

Hợp đồng sản xuất một bộ phận trong pin xe điện với Tesla giúp gia đình đứng sau công ty L&F Co. tăng giá trị tài sản, đạt mức hơn 800 triệu USD.

Nhu cầu cung ứng của Tesla khiến những ông trùm đứng sau các nhà máy sản xuất pin hay nhiều nhà đầu tư cá nhân giàu lên. Bây giờ, chỉ với một đơn đặt hàng từ công ty ôtô điện của Elon Musk, một gia đình Hàn Quốc đã bước vào hàng ngũ những người siêu giàu.

Tài sản tăng 82% chỉ trong vài tháng

Cổ phiếu của L&F, nhà sản xuất cực âm niken, một bộ phận thiết yếu trong pin cho xe điện, đã tăng 82% trong năm nay. Nguyên nhân là công ty Hàn Quốc này giành được đơn đặt hàng trị giá 2,9 tỷ USD từ Tesla. Đối với Hur Jae-hong, Chủ tịch L&F, và họ hàng của ông, lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ hiện trị giá hơn 800 triệu USD , theo Bloomberg Billionaires Index.

Hợp đồng Tesla mang lại một nguồn tài sản mới cho gia đình Hur. Trước đây, tài sản của họ gắn liền với việc kinh doanh của Tập đoàn LG. Tesla đã sử dụng cực âm của L&F trong nhiều năm, do thành phần này có trong pin do LG Energy Solution Ltd. sản xuất, nhưng đây là lần đầu tiên gã khổng lồ xe điện trở thành khách hàng trực tiếp của L&F. Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay của L&F.

“L&F đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng hơn nữa. Định hướng của công ty là tập trung vào công nghệ và hiệu quả sản xuất, đây là những giá trị cốt lõi tốt”, Wooho Rho, nhà phân tích của Công ty Chứng khoán Meritz ở Seoul, cho biết.

Ước tính các nhà sản xuất xe điện sẽ đầu tư hàng nghìn tỷ USD cho pin đến năm 2030. Ảnh: Reuters.

Ông cố của Hur, Huh Man-jung, là đồng sáng lập LG vào năm 1947. Giờ đây, LG sản xuất mọi thứ, từ điện tử tiêu dùng đến pin xe điện. Một nhánh khác của gia đình thành lập Tập đoàn GS, gã khổng lồ trong lĩnh vực năng lượng và xây dựng, vào năm 2004.

L&F thành lập vào năm 2000, sau khi nhà sản xuất linh kiện điện tử Seronics, do ông của Hur thành lập vào năm 1968, mở rộng sang sản xuất đèn nền LCD nhắm phục vụ LG Display. Seronics vẫn sở hữu 14,4% cổ phần của L&F.

Giống như L&F, cổ phiếu của các công ty cung cấp linh kiện hoặc vật liệu sản xuất ôtô điện đã tăng mạnh trong những năm gần đây, tạo ra khối tài sản khổng lồ cho chủ sở hữu.

Ryu Kwang-ji, Chủ tịch công ty sản xuất hóa chất Kum Yang , nắm giữ số cổ phần trị giá khoảng 1,4 tỷ USD sau khi cổ phiếu công ty tăng hơn 1.600% trong năm qua, theo tính toán của Bloomberg dựa trên hồ sơ mới nhất của công ty.

Giá cổ phiếu Ecopro , nhà sản xuất vật liệu pin, đã tăng khoảng 500% chỉ riêng trong năm 2023, nâng giá trị cổ phần của người sáng lập Lee Dong-chae và gia đình lên 3,1 tỷ USD .

Thoát khỏi sự phụ thuộc vào LG

Đối với L&F, công ty từ trước đến nay có doanh thu phần lớn đến từ LG Energy Solution, thỏa thuận với Tesla có thể mang tính bước ngoặt.

Hur là Giám đốc điều hành của Seronics kể từ khi cha ông qua đời vào năm 2010, và đã giữ vị trí Chủ tịch của L&F trong 5 năm. Ông gia nhập đế chế gia đình sau khi học ngành kỹ thuật hóa học tại Đại học Yonsei ở Seoul và lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học Nam California.

Pin là một trong những bộ phận đắt tiền nhất trên các mẫu ôtô điện. Ảnh: BMW.

Hur từng làm việc trong bộ phận nghiên cứu của LG Display, trước đây gọi là LG Philips LCD, trước khi chuyển sang Seronics và L&F. Ông nắm giữ cổ phần trong cả hai công ty.

L&F bắt đầu phát triển vật liệu cực âm cho pin lithium-ion vào năm 2005, mảng này nhanh chóng trở thành hoạt động kinh doanh quan trọng nhất của công ty. Doanh số bán hàng đã tăng gấp 10 lần lên 2,9 tỷ USD từ năm 2020 đến năm 2022, và LG Energy Solution chiếm tới 80% doanh thu năm ngoái của L&F.

Nhưng nhà sản xuất cực âm đã cố gắng đa dạng hóa. Vào năm 2021, L&F đã ký một thỏa thuận với công ty tái chế pin Redwood Materials của Mỹ, do cựu Giám đốc công nghệ của Tesla, JB Straubel, đứng đầu.

Redwood năm ngoái cho biết họ sẽ cung cấp cho Panasonic Energy vật liệu cực âm, có thể dẫn đến những khách hàng mới cho L&F, Rho cho biết.

L&F muốn giảm phụ thuộc vào LG Energy Solution, và doanh thu từ LG sẽ giảm xuống 50% vào năm 2025, theo báo cáo của Jin-soo Park, nhà phân tích tại Shinyoung Securities.