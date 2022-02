Tài sản của Whitney Houston tăng 4 lần sau 10 năm mất

Đơn vị đứng sau những bản phát hành lại của Whitney Houston muốn tìm cách tri ân, bảo quản thành tựu âm nhạc lớn lao của diva nổi tiếng.

Whitney Houston mất ở tuổi 48 vào ngày 11/2/2012. Nữ ca sĩ qua đời sau cơn đột quỵ vì bệnh mạch vành và nhiễm độc cocaine. Mười năm sau ngày qua đời, khối tài sản của danh ca nổi tiếng liên tục tăng. Những người bên cạnh nữ ca sĩ luôn muốn bảo quản di sản của ngôi sao huyền thoại.

Theo Variety, tài sản dưới danh nghĩa của Whitney Houston tăng từ năm 2019 sau khi được công ty Primary Wave đứng ra quản lý. Pat Houston - chị dâu, quản lý của Houston - là người thừa hành tài sản của giọng ca I Will Always Love You.

Larry Mestel, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Primary Wave, nói: “Trong suốt 3 năm hợp tác, chúng tôi đã cải thiện rất nhiều lợi nhuận của khu bất động sản. Về cơ bản, chúng tôi giúp dòng thu nhập của bất động sản tăng bốn lần thông qua việc thương lượng với đối tác, chiến lược kỹ thuật số, nâng cao quan hệ truyền thông xã hội".

Naomi Ackie (trái) đóng vai Whitney Houston trong bộ phim tiểu sử về nữ ca sĩ. Ảnh: People.

Năm 2019, công ty thực hiện bản phối lại Higher Love và giúp ca khúc đạt vị trí số 1 trên Dance Club Play của Billboard, thứ 7 trên đài phát thanh Adult Contemporary. Điều đó vực dậy tiếng tăm của Houston và loạt cơ hội bán hàng.

Mestel nhận thấy sự phát triển vượt bậc hơn nữa trong tương lai khi bắt đầu dự buổi ra mắt bộ phim tiểu sử I Wanna Dance With Somebody do Kasi Lemmons đạo diễn hồi tháng 12/2021.

Trong tác phẩm do Sony Pictures phát hành, Naomi Ackie đóng vai Houston. Những diễn viên còn lại là Stanley Tucci và Tamara Tunie.

Sau I Wanna Dance With Somebody và ca khúc nhạc phim, hai album mới của Houston sẽ ra mắt năm 2023 nhằm tôn vinh sinh nhật lần thứ 60 của huyền thoại âm nhạc.

Ngoài sản phẩm âm nhạc, công ty của Mestel ra mắt sản phẩm NFT của Whitney Houston với giá 1,1 triệu USD . NFT được rao bán vào tháng 12/2021, bao gồm một ca khúc được nữ ca sĩ ghi âm từ năm 17 tuổi chưa từng phát hành trước đó.

“Whitney chắc chắn sẽ tự hào về định hướng và động lực mà chúng tôi đã thiết lập cho thương hiệu của cô. Giới thiệu di sản của Houston cho thế hệ trẻ là món quà tốt nhất dành cho cô”, Larry Mestel nói.