Tài sản của 'thiên thần lai' Nancy

Thời niên thiếu, Nancy đã xuất hiện trong một số chương trình truyền hình, chẳng hạn The Unlimited hay Mak Ee Rae Show: Just Do It Expedition vào năm 2012. Trong chương trình, ca sĩ có chuyến du lịch đến Philippines, Saipan cùng nữ diễn viên Kim Yoo Jung.