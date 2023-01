Tài sản của Ngô Kinh

Ngô Kinh từng chật vật tìm hào quang, nhận cát-xê bình dân ở showbiz. Sau nhiều nỗ lực phát triển, anh hiện là một trong những diễn viên có thu nhập cao nhất Trung Quốc.

Ngô Kinh lọt top nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất Trung Quốc từ năm 2017 đến 2020. Ảnh: Sina.

Theo Sohu, tính đến ngày 30/1, Lưu lạc địa cầu 2 đạt doanh thu phòng vé 2,64 tỷ NDT ( 390 triệu USD ) sau hơn 7 ngày ra mắt trong mùa phim Tết Nguyên đán 2023. Sao võ thuật ngoài thù lao đóng phim, còn nhận được khoản lợi nhuận không nhỏ từ thành công của dự án. Anh là một trong những nhà đầu tư của Lưu lạc địa cầu 2.

Trang QQ cho biết thu nhập của tài tử sinh năm 1974 ngày càng hậu hĩnh. Công việc đầu tư phim thuận lợi cùng với thù lao diễn xuất, quảng cáo giúp Ngô Kinh tích lũy được khối tài sản không nhỏ.

Hành trình kiếm hàng chục triệu USD

Ngô Kinh có thâm niên hơn 20 năm hoạt động trong ngành giải trí. Trước khi bước vào thời kỳ huy hoàng và kiếm được khoản tiền kếch xù như hiện tại, nam diễn viên từng chật vật nuôi gia đình. Theo QQ, trước năm 2015, cát-xê đóng phim của Ngô Kinh chỉ khoảng 1-3 triệu NDT. Đây được xem là mức thu nhập của người làm công ăn lương bình thường trong ngành giải trí.

Năm 2008, Ngô Kinh từng thử đầu tư 4 triệu NDT làm phim Lang nha với hy vọng đổi đời nhưng nhận phải cú sốc thất bại. Lang nha thu về vỏn vẹn 4,24 triệu NDT, không đủ hoàn vốn.

Nam diễn viên nhận về các khoản tiền kếch xù nhờ đầu tư làm phim. Ảnh: Sina.

Không gục ngã trước thất bại và lời chê bai của người đời, Ngô Kinh quyết định thành lập công ty Truyền thông Văn hóa Quốc tế Đăng Phong Bắc Kinh (gọi tắt: Đăng Phong Bắc Kinh), đặt nền móng cho việc đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh của anh.

Năm 2013, Ngô Kinh dốc hết tiền tiết kiệm, thế chấp nhà và xe để thực hiện bộ phim Chiến lang. Sự đánh liều này mở ra cánh cửa thành công rực rỡ cho sao võ thuật. Bộ phim Chiến lang do anh sản xuất khi công chiếu vào năm 2015 đạt tổng doanh thu 89,9 triệu USD . Con số này giúp Ngô Kinh bỏ túi 60 triệu NDT ( 9,3 triệu USD ) tiền lãi.

Kể từ đó, sự nghiệp phim ảnh của anh phát triển không ngừng. Theo Sina, Ngô Kinh tham gia góp vốn sản xuất hơn 10 phim điện ảnh trong 7 năm qua. Tỷ lệ thu lãi của Đăng Phong Bắc Kinh là 100%. Vì vậy, nam diễn viên được mệnh danh là "thần bài" của showbiz Hoa ngữ khi đầu tư phim nào ăn đậm phim đó.

Sau Chiến lang, Ngô Kinh nhận được khoản lợi nhuận hàng triệu USD từ loạt tác phẩm như Chiến lang 2, The Sacrifice, Tôi và quê hương của tôi, The Climbers, Looking Up, Lưu lạc địa cầu, Hồ Trường Tân, Hồ Trường Tân: Thủy Môn kiều, Tôi và bậc cha chú của tôi và sắp tới là Lưu lạc địa cầu 2.

Trong đó, chỉ riêng Chiến lang 2 và Lưu lạc địa cầu đã giúp Ngô Kinh thu về 150 triệu USD . Vì kiêm nhiệm đạo diễn, đóng chính, đầu tư 20 triệu USD quay Chiến lang 2, Ngô Kinh nhận được 740 triệu NDT ( 108 triệu USD . Ở dự án Lưu lạc địa cầu, sao võ thuật đầu tư 10 triệu USD , không nhận cát-xê. Phim đạt doanh thu phòng vé 669 triệu USD , còn Ngô Kinh thu về khoản lãi hơn 294 triệu NDT ( 43 triệu USD ).

Ngoài Đăng Phong Bắc Kinh, Ngô Kinh còn sở hữu cổ phần trong 2 công ty chuyên thực hiện hậu kỳ điện ảnh và truyền hình kỹ thuật cao ở Trung Quốc. Hoạt động đầu tư này cũng giúp anh thu lợi không nhỏ.

Được trả cát-xê cao bậc nhất Trung Quốc

Theo Sina, mức cát-xê của Ngô Kinh hiện chiếm 1-5% tổng kinh phí sản xuất dự án. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, anh kiếm hơn 1,5 tỷ NDT ( 221 triệu USD ) từ việc đóng phim.

Kể từ sau thành công vang dội của Chiến lang, thù lao của Ngô Kinh đã vươn lên hàng ngũ sao hạng A. Theo Sina, cát-xê vào năm 2017 của anh khoảng 30 triệu NDT ( 4,4 triệu USD ). Tính đến Hồ Trường Tân (2022), nhà sản xuất muốn mời Ngô Kinh đóng chính phải bỏ ra 80 triệu NDT ( 11,7 triệu USD ). Nam diễn viên hiện được xếp vào hàng ngũ siêu sao điện ảnh của Trung Quốc.

Ngô Kinh là diễn viên điện ảnh được trả cát-xê cao nhất hiện nay. Ảnh: Sohu.

Theo iFeng, thù lao quảng cáo của sao nam khoảng 10-20 triệu NDT một năm (1,4- 2 triệu USD ). Nam diễn viên là đại diện của các thương hiệu như thực phẩm, nước giải khát, điện thoại di động, xe hơi... Việc trở thành người phát ngôn nhãn hàng giúp Ngô Kinh nhẹ nhàng kiếm được 29- 44 triệu USD /năm.

Theo thống kê của Forbes China về top 40 người nổi tiếng có thu nhập cao nhất từ năm 2017 đến 2020, Ngô Kinh đứng vị trí thứ 4. Anh kiếm được 1,42 tỷ NDT ( 209 triệu USD ), chỉ kém Châu Kiệt Luân, Châu Tấn và Tôn Lệ.

Lối sống giản dị, tiết kiệm

Là "vua kiếm tiền" ở showbiz Trung Quốc nhưng Ngô Kinh vẫn giữ nguyên hình ảnh giản dị như thuở mới vào nghề. Không giống ngôi sao hạng A khác, tài tử gần như chẳng bao giờ phung phí vào hàng hiệu hay thú vui đốt tiền cho dù hiện tại đã có cuộc sống giàu sang.

Theo QQ, gia đình nam diễn viên hiện sống trong ngôi nhà rộng khoảng 165 m2 ở Bắc Kinh. Bất động sản của anh có giá hàng chục triệu NDT nhưng cũng chỉ ở mức trung bình trong giới người nổi tiếng Hoa ngữ.

Qua hình ảnh được Ngô Kinh và vợ Tạ Nam đăng tải trên trang cá nhân, gia đình 4 người của họ sống trong căn nhà đơn sơ, không có nhiều nội thất đắt tiền. Không gian bên trong cũng không rộng rãi, đồ đạc phải xếp chồng lên nhau.

Ngô Kinh có lối sống giản dị và chi tiêu hợp lý. Ảnh: QQ.

Ngô Kinh cũng không sở hữu nhiều siêu xe. Chiếc xe có giá trị nhất tính đến hiện tại là một mẫu RV, từng được anh thế chấp ngân hàng để có tiền quay bộ phim Chiến lang.

Phong cách ăn mặc của Ngô Kinh nổi tiếng giản dị. Quần áo, giày dép của nam diễn viên thường được tái sử dụng nhiều lần. Trang phục đắt nhất trong tủ của anh đến từ thương hiệu Dior. Sao Chiến lang 2 mua bộ vest của nhà mốt danh tiếng để mặc trong ngày trọng đại vào năm 2014. Kể từ đó đến nay, công chúng thường xuyên nhìn thấy anh mặc đi mặc lại bộ vest này trên thảm đỏ sự kiện, lễ trao giải lớn ở Trung Quốc.

Trung thành với lối sống bình dân nhưng Ngô Kinh là mẫu người có thể sẵn sàng chi hàng triệu NDT cho hoạt động từ thiện. Theo QQ, tính đến tháng 9/2022, công ty của anh đã đóng góp 7 triệu NDT ( 1 triệu USD ) cho tổ chức thiện nguyện. Trong trận động đất ở Vấn Xuyên, anh tự lái xe tải chở đồ tiếp tế và ở đây làm tình nguyện viên 3 tháng. Do là người không phô trương nên đóng góp của Ngô Kinh cho cộng đồng chỉ mới được biết đến gần đây.