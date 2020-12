Tài sản của Goo Hara được chia thế nào sau một năm tranh chấp

Tòa án quyết định mẹ của Goo Hara đã không góp phần nuôi dưỡng nữ ca sĩ nên không thể nhận 50% tài sản thừa kế theo luật hiện hành.

Luật sư Noh Jong Un của Goo Ho In, anh trai Goo Hara - mới đây tiết lộ tòa án tuyên bố rằng mẹ của Hara đã không góp phần nuôi dưỡng nữ ca sĩ. Trong khi đó, Ho In từng chăm sóc em gái nên được nhận một phần tài sản mà nữ ca sĩ để lại, theo All Kpop.

Tòa án quyết định rằng thay vì chia theo tỷ lệ 5:5 như lúc đầu, tài sản của Goo Hara được chia theo tỷ lệ 6:4 với phần ít hơn thuộc về mẹ nữ ca sĩ.

Luật sư Noh nói rằng quyết định này, mặc dù không hoàn toàn như những gì thân chủ mình mong đợi, nhưng vẫn là một bước đi đúng hướng vì Luật Goo Hara vẫn chưa trở thành luật chính thức.

Đạo luật Goo Hara hay dự luật sửa đổi quyền thừa kế được Goo Ho In đề xuất sau cái chết của em gái.

Luật sư nói thêm ngay cả khi thất vọng, tòa án vẫn không thể quyết định rằng cha mẹ mất hoàn toàn quyền của họ đối với di sản của con cái nếu xét theo luật hiện hành.

Do đó, công ty luật sẽ tiếp tục theo đuổi việc chính thức hóa Luật Goo Hara trong thời gian tới.

Tháng 11/2019, Goo Hara được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh tại nhà riêng. Cảnh sát Hàn Quốc sau đó xác nhận cô tự sát.

Nữ ca sĩ không để lại di chúc nên gia đình rơi vào tình trạng tranh chấp khối tài sản 10 triệu USD mà cô để lại.

Người mẹ bỏ đi biệt tích từ khi Hara mới 9 tuổi bỗng xuất hiện và đòi hưởng 50% số tiền với lý do là mẹ ruột của cô.

Theo pháp luật hiện hành tại Hàn Quốc, cha mẹ có quyền thừa kế tài sản của con cái đã mất, chỉ trừ trường hợp cha hoặc mẹ chịu trách nhiệm trực tiếp về cái chết của người quá cố. Quy định này giúp mẹ ruột Goo Hara có lợi.

Phẫn nộ vì hành động của mẹ ruột, người anh Goo Ho In đã đệ đơn kiện và đề xuất đạo luật mang tên em gái mình lên Quốc hội, đòi thay đổi những điều bất công trong luật thừa kế.

Theo Đạo luật Goo Hara, cha mẹ ruột bỏ rơi và không hoàn thành trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con cái sẽ không được quyền thừa kế tài sản do người con để lại sau khi qua đời.

Một năm sau ngày mất của nữ ca sĩ, Quốc hội Hàn Quốc chính thức thông qua Đạo luật Goo Hara vào phiên họp ngày 1/12.