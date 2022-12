Tài sản của BlackPink và các nhóm nữ hàng đầu Kpop

Seulgi (ảnh trái) và Wendy có khối tài sản tương đương nhau - 4 triệu USD . Seulgi hiện hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang như Nike, Converse, Salvatore Ferragamo, L'Occitane và Amuse. Nữ ca sĩ góp mặt trong chương trình tạp kỹ như Law of the Jungle ở ​​Mexico, Secret Unnie và Cool Kids. Trong khi đó, Wendy được biết đến là giọng ca chính của Red Velvet. Cô từng hợp tác với dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Tháng 4/2021, cô ra mắt solo với bài hát Like Water. Ảnh: Nate, Naver.