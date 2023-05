Tài sản 80 triệu USD, minh tinh 'Cướp biển' vẫn thích săn đồ sale

Keira Knightley kiếm 80 triệu USD từ thương hiệu "Pirates of the Caribbean" và nhiều tác phẩm ăn khách khác, song cô duy trì thói quen mua sắm bình dân, mặc đồ cũ.

Theo The Things, Keira Knightley là diễn viên có năng lực của Hollywood. Cô chinh phục khán giả bằng vẻ sắc sảo, quý phái, nét diễn tự nhiên và không trưng trổ kỹ thuật quá nhiều.

Báo cáo cho biết cát-xê của Knightley đối với một bộ phim nằm trong khoảng 5- 7 triệu USD . Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là đại sứ của Chanel. Nữ diễn viên có hợp đồng hàng năm trị giá một triệu USD với thương hiệu này, Campaign UK thông tin.

Keira Knightley sở hữu vẻ đẹp sang trọng, nét diễn đa dạng. Ảnh: Vogue.

Năm 2006, tạp chí FHM bình chọn Knightley là người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh. Một năm sau đó, Forbes xếp cô vào danh sách những ngôi sao dưới 30 tuổi giàu nhất nước Anh. Hiện, khối tài sản của cô được ước tính khoảng 80 triệu USD .

Cát-xê từ Cướp biển vùng Caribbean và loạt tác phẩm khác

Phần phim The Curse of the Black Pearl mở đầu thành công cho loạt Pirates of the Caribbean khi thu gần 655 triệu USD vào năm 2003. Với doanh tỷ hơn 1 tỷ USD , phần tiếp theo Dead Man's Chest trở thành phần phim ăn khách nhất của thương hiệu. Năm 2007, At World's End được phát hành và Keira Knightley vẫn xuất hiện với vai nữ chính.

Nhân vật của cô là Elizabeth Swann, tiểu thư bị bắt cóc lên tàu Ngọc Trai Đen và tham gia vào những chuyến phiêu lưu. Để nhận được cái gật đầu từ Knightley, nhà sản xuất phải rút hầu bao 5 triệu USD . Riêng phần 3, cát-xê của minh tinh tăng đáng kể.

Năm 2008, Knightley được công nhận là diễn viên nữ được trả lương cao thứ hai ở Hollywood sau khi kiếm 32 triệu USD nhờ Cướp biển, Atonement và đóng quảng cáo cho dòng nước hoa Coco Mademoiselle của Chanel.

Keira Knightley sánh đôi Orlando Bloom trong loạt phim Cướp biển vùng Caribbean. Ảnh: Pinterest.

Ngoài thương hiệu Cướp biển, tài năng của bông hồng nước Anh còn được khẳng định qua tác phẩm chính kịch lãng mạn Anna Karenina (2012). Knightley đã "bỏ túi" 7 triệu USD cho màn trình diễn được đề cử giải Oscar này (ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc).

Trong The Imitation Game (2014), Knightley nhập vai nhà cổ tệ học trẻ tuổi tài ba tên Joan Clarke, đồng thời là vợ của nhà toán học nổi tiếng Alan Turing. Mặc dù phim bị lên án vì thiếu chính xác về lịch sử và bị chỉ trích khi miêu tả Turing đồng tính, Knightley vẫn kiếm được 5,5 triệu USD .

Sự nghiệp của Knightley trải dài với hàng loạt tác phẩm xoay quanh nhân vật lịch sử hoặc bước ra từ trang sách, thảm họa thiên nhiên... Theo The Things, thu nhập của minh tinh lần lượt là 2 triệu USD (Domino), 4 triệu USD (Collateral Beauty), 6- 8 triệu USD (Everest)...

Các vai diễn khách mời của Knightley cũng ngốn triệu USD của các nhà sản xuất. Thu nhập từ khoản này được cô chuyển qua cho công ty riêng, KCK Boo Ltd, do mẹ cô quản lý. Tính đến năm 2023, công ty của Knightley đạt giá trị ròng 10 triệu USD .

Thói quen chi tiêu tiết kiệm

Keira Knightley đang nắm giữ 80 triệu USD nhưng nổi tiếng sống tằn tiện, thích mua hàng bình dân và săn đồ giảm giá trong siêu thị. Trong vòng một năm, cô chỉ tiêu dưới 50.000 USD .

"Vâng, chỉ trong khoảng con số đó thôi. Nếu tôi muốn mua sắm thứ gì vượt ngoài mức chi tiêu này, tôi vẫn mua, nhưng thực ra tôi vẫn cố gắng không vung tiền hoang phí", minh tinh sinh năm 1985 chia sẻ trên Glamour.

Cô giải thích thêm: "Tôi nghĩ rằng nếu chọn lối sống xa hoa, bạn sẽ không thể chơi chung với những người không sống ở mức đó. Nó khiến bạn bị xa lánh. Những chỗ bình dân và kém sang trọng mới là nơi chứa nhiều kỷ niệm đẹp nhất đời tôi".

Trong quá trình trưởng thành, Knightley đã được cha mẹ rèn giũa tính kỷ luật và trách nhiệm về tài chính. Do đó, khán giả hiếm khi bắt gặp hình ảnh Knightley chưng diện váy hiệu và vung hàng trăm nghìn USD cho một chiếc túi xách. Mọi chi tiêu đều được cô thắt chặt.

Một nguồn tin cho hay: "Chi phí đi lại của Keira chỉ hơn 6.000 USD . Các tài khoản cũng cho thấy cô ấy không bỏ ra nhiều tiền cho quần áo và đồ trang điểm".

Knightley mặc lại váy cũ hiệu Chanel trong lễ cưới. Ảnh: Vogue.

Khi kết hôn với nhạc sĩ James Righton vào năm 2013, Knightley tiết kiệm đến nỗi mặc lại bộ váy từng xuất hiện ở sự kiện cách đó 5 năm. Tiệc cưới của cô không tốn quá nhiều tiền khi chỉ mời 12 khách cho lễ cưới và 50 khách cho tiệc chiêu đãi.

Trả lời phỏng vấn Insider, Knightley nói luôn cố gắng tách cuộc sống cá nhân khỏi công việc hàng ngày. Cô chia sẻ: "Keira Knightley trên thảm đỏ không phải tôi trên trường quay hay ngoài phố. Tôi không hạnh phúc khi mang hình ảnh diễn viên Keira vào đời thường. Bởi vì nếu tất cả hình ảnh đó hòa lẫn vào nhau, tinh thần của tôi sẽ trở nên hỗn loạn".

Ở tuổi 38, Knightley sống kín tiếng, không còn hừng hực đóng phim như trước. Thảm đỏ quốc tế cũng vắng bóng người đẹp nước Anh. Cô hiện tập trung vào vai trò làm vợ của Righton và chăm sóc cho hai con gái nhỏ.