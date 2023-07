Tài sản 740 triệu USD và khả năng trở thành tỷ phú của Taylor Swift

Con đường trở thành tỷ phú USD của Taylor Swift không còn xa khi The Eras Tour đang rất thành công, liên tục trong tình trạng cháy vé.

Tính đến 2023, tổng tài sản của Taylor Swift vào khoảng 740 triệu USD , theo Forbes. Thu nhập chính của cô đến từ các chuyến lưu diễn, doanh thu bán đĩa, bán hàng hóa và tiền bản quyền.

Trong đó, thỏa thuận bản quyền và hợp đồng quảng cáo cho loạt thương hiệu nổi tiếng đem lại cho ca sĩ Look What You Made Me Do nguồn thu khổng lồ, có thể kể đến Capital One, AT&T, Stella McCartney, nước hoa Elizabeth Arden, American Express, Keds, Diet Coke, Walmart...

Theo Los Angeles Times, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới The 1989 World Tour năm 2015 thu về hơn 250 triệu USD . Và với doanh thu 315 triệu USD cùng hơn 2,6 triệu vé được bán ra, Reputation Stadium Tour trở thành chuyến lưu diễn thành công thứ nhì trong năm 2018, sau Divide Tour của Ed Sheeran.

Taylor Swift biểu diễn trên sân khấu sân vận động Gillette ở Foxborough, Massachusetts ngày 19/5. Ảnh: Insider.

Con đường vươn mình lên hàng tỷ phú USD của Swift không còn xa khi The Eras Tour đang diễn ra có sức hút khủng khiếp với người hâm mộ. Dựa trên báo cáo mới nhất của ấn phẩm kinh doanh âm nhạc Pollstar, The Eras Tour trên đà chạm mốc tỷ USD. Cụ thể, tổng doanh thu của tour diễn được ước tính lên tới 1,4 tỷ USD .

Trong khi đó, Forbes lại cho rằng doanh thu lạc quan nhất của The Eras Tour thậm chí là 1,9 tỷ USD .

Nói tóm lại, nếu doanh thu vượt ngoài con số tỷ USD, Swift chắc chắn sẽ gia nhập hàng ngũ tỷ phú USD của làng nhạc nói riêng, cả showbiz nói chung.

Từ lâu, chủ nhân hit Blank Space được mệnh danh là "cỗ máy in tiền" khi từng 6 lần lọt vào danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất. Năm 2019, cô đứng đầu, kiếm hơn 185 triệu USD trước thuế trong 12 tháng, vượt qua Kylie Jenner, Kanye West.