Tài sản 300 triệu USD của Brad Pitt

Nam diễn viên đã tích lũy được tài sản ròng 300 triệu USD thông qua diễn xuất và các hợp đồng quảng cáo béo bở với Chanel, Heineken và Tag Heuer.

Theo SCMP, Brad Pitt đã hai lần chiến thắng danh hiệu "Người đàn ông quyến rũ nhất" của People. Trước đó, Johnny Depp, Richard Gere và George Clooney cũng nhận được danh hiệu này.

Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar đã trải qua chặng đường dài kể từ vai diễn đột phá trong Thelma and Louise năm 1991. Nhưng theo báo cáo, anh chỉ kiếm được 6.000 USD cho vai diễn trong bộ phim.

Mọi chuyện đã khác rất nhiều, nếu so với Bullet Train - bộ phim mới nhất của Brad Pitt. Theo Screen Rant, nam diễn viên thu về 20 triệu USD .

Ngôi sao Bullet Train có tài sản ròng trị giá 300 triệu USD . Ảnh: Yasemin.

Thu nhập của Brad Pitt

Brad Pitt hiện có giá trị tài sản ròng là 300 triệu USD , phần lớn thu nhập là do các bộ phim mà anh tham gia. Giống như nhiều ngôi sao hạng A khác, anh tận dụng danh tiếng và hình ảnh của mình để thành lập những dự án cá nhân.

Ví dụ, Brad Pitt đã đồng sáng lập công ty sản xuất Plan B Entertainment vào năm 2001 với vợ khi đó là Jennifer Aniston.

Mặc dù Aniston không còn tham gia, công ty đã sản xuất các bộ phim như The Departed, 12 Years a Slave và Moonlight, đều nhận được Giải thưởng của Viện Hàn lâm.

Sau đó, anh bắt đầu kinh doanh rượu Miraval với người vợ cũ thứ hai là Angelina Jolie, dự án này cũng mang lại khoản doanh thu khá.

Bên cạnh đó, anh đã làm việc với nhiều thương hiệu xa xỉ, kiếm được hàng triệu USD từ các giao dịch chứng thực với Cadillac, Chanel, Heineken, Tag Heuer, DeLonghi và hơn thế nữa.

Xe sang trọng

Theo Hot Cars, dàn xe của Brad Pitt bao gồm Tesla, Camaro SS, Chevy Tahoe, Audi Q7, Lexus LS 460 F Sport và Aston Martin Vanquish Carbon Edition.

Nam diễn viên cũng đam mê mô tô, anh có Shinya Kimura tùy chỉnh, một chiếc Larry Ấn Độ quý hiếm, Ecosse Titanium Series XX, Zero Engineering Type9, Jesse Rooke KTM và hơn thế nữa.

Báo chí Anh đưa tin rằng Brad Pitt là phi công giỏi và đã mua cho mình một chiếc Supermarine Spitfire thời Thế chiến II với giá khoảng 3 triệu USD sau khi quay bộ phim Fury.

Theo Business Insider, anh cũng có một chiếc máy bay trực thăng trị giá 1,6 triệu USD . Đây là món quà từ vợ cũ Angelina Jolie trong cuộc hôn nhân của họ.

Nhiều dinh thự đắt đỏ

Nam diễn viên nổi tiếng với danh mục tài sản ấn tượng của mình. Vào tháng 7, anh đã vung 40 triệu USD vào một ngôi nhà lịch sử ở Carmel, California. Nó được The Wall Street Journal mô tả là một trong những nơi mua bán đắt nhất trong khu vực, với dinh thự trên đỉnh vách đá có lịch sử từ năm 1918.

Seaward ở Carmel, California là tài sản mới nhất của Brad Pitt. Ảnh: Trout395.

Năm 1994, nam tài tử chi 1,7 triệu USD cho một nhà hàng ở Los Feliz (Mỹ). Theo Realtor.com, Brad Pitt đã xây thêm nhiều ngôi nhà lân cận, dẫn đến một khu phức hợp rộng hơn 8.093 mét vuông, có chi phí xây dựng khoảng 5 triệu USD .

Kể từ đó, anh đã mua nhiều địa điểm ở Santa Barbara, New Orleans, Malibu và Beverly Hills, cũng như bán một số nhà ở để đầu tư.

Tuy nhiên, dinh thự nổi tiếng nhất của Brad Pitt là lâu đài Chateau Miraval lộng lẫy mà anh đã mua cùng Angelina Jolie. Tòa nhà có một sân bay trực thăng, vườn nho, những vườn cây ô liu và nội thất trang trí đắt đỏ, tạo nên một nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh ở vùng nông thôn Pháp. Sau khi Brad Pitt và Angelina Jolie ly hôn, cả hai đã tranh giành quyền sở hữu ngôi nhà này.

Bộ sưu tập đồng hồ

Giống như nhiều ngôi sao nổi tiếng của Hollywood, Brad Pitt cũng có niềm đam mê với những chiếc đồng hồ xa xỉ.

Trong những năm qua, nam tài tử được phát hiện đeo chiếc Patek Philippe Nautilus 5711, Cartier Tank bằng vàng.

Theo Wrist Enthusiast, kể từ khi anh trở thành đại sứ cho Breitling vào năm 2019, anh thường xuyên đeo hai chiếc đồng hồ Breitling Super Chronomat B01 và Breitling Premier B01 Chronograph 42 Norton. Anh cũng mang thương hiệu đồng hồ này vào trong bộ phim Bullet Train mới ra mắt.

Brad Pitt thường xuyên đeo đồng hồ của thương hiệu Patek Philippe. Ảnh: WireImage, Dmitory.

Cuộc sống gia đình

Brad Pitt đã chi một số tiền đáng kể của mình để mua nhẫn cưới cho hai người vợ cũ của anh.

Khi Pitt cầu hôn Jennifer Aniston vào năm 1999, anh đã tặng cô một chiếc nhẫn đính hôn trị giá 500.000 USD .

Trong đám cưới thứ hai với Angelina Jolie, nam diễn viên đã đặt chiếc nhẫn đính hôn khác có giá tương tự, sau đó là nhẫn cưới ước tính 250.000 USD . Ít nhất anh đã bỏ ra tổng cộng 2,25 triệu USD để chi cho hai đám cưới.

Bên cạnh đó, theo The Mercury News, Pitt và Jolie đã chi 10 triệu USD /năm cho các con của họ là Shiloh, Maddox, Vivienne, Knox, Zahara và Pax Thiên vào năm 2011. Theo Hello! họ có quỹ ủy thác 250 triệu USD sau đó để dành cho con cái.

Từ thiện

Giống như Angelina Jolie, Brad Pitt đáng ngưỡng mộ khi tiêu rất nhiều tài sản của mình để làm từ thiện. Từ việc giao hàng tạp hóa tận tay cho các hộ gia đình có thu nhập thấp cho đến việc anh tham gia vào các tổ chức từ thiện bao gồm Make-A-Wish, Human Rights Watch và Unicef, ngôi sao Hollywood không ngần ngại quyên góp, gửi hàng triệu USD đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, nam diễn viên đã gây xôn xao trước tòa với vụ dàn xếp trị giá 20,5 triệu USD với những cư dân ở khu vực lân cận New Orleans là nạn nhân của cơn bão Katrina.

Theo The New Orlean Advocate, vào năm 2018, Quỹ từ thiện Make It Right của Brad Pitt bị kiện gian lận. Họ vướng cáo buộc bán nhà có lỗi thiết kế, không đảm bảo an toàn. Quỹ này được thành lập ban đầu nhằm mục đích xây những ngôi nhà giá rẻ dành cho nạn nhân bão Katrina.