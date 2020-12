Tài sắc của ba mỹ nhân ở ‘Penthouse’

Trong nghiệp diễn, người đẹp để lại ấn tượng sâu sắc qua vai phản diện Young Mi trong All About Eve (2000), từng được phát hành tại Việt Nam với tên Tình yêu trong sáng. Vai diễn thành công khiến Kim So Yeon mất nhiều năm để thoát khỏi cái mác "mỹ nhân phản diện". Năm 2016, vai diễn người đàn bà với cuộc đời lắm chuân truyên trong Happy Home đã mang về cho cô sự ghi nhận từ giới phê bình. Cô được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Truyền hình SBS 2018 và Giải thưởng Truyền hình KBS 2019. Năm 2010, Kim So Yeon từng xuất hiện cùng Lee Ji Ah trong phim truyền hình Athena: Goddess of War.