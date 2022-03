Tai nạn sân khấu của sao Hollywood

Khi đang diễn hăng say ca khúc Call It What You Want, Taylor Swift đã vô tình bị vũ công nam ngáng chân trong lúc thực hiện động tác xoay người, khiến cô bị ngã. Cú ngã của Swift khá mạnh, cô nằm bệt ra và đập tay xuống sàn. Sau sự cố, nữ ca sĩ giữ bình tĩnh để hát nốt phần còn lại. Sự việc xảy ra trong show Reputation World Tour hồi tháng 7/2018.