Tai nạn phim trường ở Hong Kong, 8 người bị thương

Bệ nâng hỗ trợ cho quá trình quay phim "A Man and a Woman" đã nghiêng lệch và đổ sập khiến nhiều người bị gãy xương, hôn mê.

Ngày 20/5, HK01 đưa tin tác phẩm A Man and a Woman do Nghê Ni, Hoàng Bột đóng chính đã tạm dừng sản xuất do xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Sự cố xảy ra khi đoàn làm phim đang ghi hình ngoài trời ở Cửu Long, Hong Kong.

Theo HK01, bệ nâng hỗ trợ cho quá trình quay phim đã nghiêng lệch và đổ sập. Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu ít nhất 8 người khỏi hiện trường. Người bị thương lập tức được đưa đi cấp cứu. Trong số nạn nhân, một người gãy xương, một người hôn mê. Cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ sự việc.

Lực lượng cảnh sát phong tỏa tuyến đường để giải quyết vụ tai nạn. Ảnh: HK01.

Liên quan đến vụ việc, đơn vị sản xuất chia sẻ đang phối hợp điều tra với cơ quan chức năng. Họ cho biết không có nghệ sĩ bị thương trong vụ việc. Các nhân viên gặp tai nạn sẽ được đền bù và điều trị. Trong đó, nạn nhân hôn mê hiện đã tỉnh lại, tình trạng sức khỏe ổn định.

A Man and a Woman là dự án do công ty giải trí Anh Hoàng đầu tư sản xuất. Ngoài thông tin về đạo diễn và diễn viên chính, nội dung của tác phẩm được giữ kín.