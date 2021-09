Tai nạn nghiêm trọng trên phim trường

Một nhân viên làm việc trên phim trường tác phẩm “Me Time” của Netflix đã bị ngã từ độ cao trên 9 m và chịu chấn thương nghiêm trọng.

The Wrap đưa tin sáng ngày 14/9 (theo giờ Mỹ), phim trường Me Time - dự án hài của Netflix với Kevin Hart và Mark Wahlberg trong vai chính - đã phải tạm dừng sản xuất do xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Một nhân viên đoàn phim đã chịu chấn thương nghiêm trọng sau khi ngã từ độ cao trên 9 m xuống mặt đất.

Người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa Los Angeles cho hay đơn vị nhận được cuộc gọi 911 vào lúc 7h40 sáng, trình báo sự việc một người bị “ngã từ trên cao xuống”. Người bị thương đã ngay lập tức được đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ sự việc.

Khung cảnh bên ngoài Sunset Gowers Studios - nơi xảy ra vụ việc. Đây là xưởng phim có tuổi đời trên 100 năm. Ảnh: Sunset Gower Studios Archive.

Nguồn tin tiết lộ với Deadline, tai nạn xảy ra tại khu vực Stage 12 thuộc khu tổ hợp phim trường Sunset Gowers Studios. Người gặp nạn đã ngã khỏi lưới an toàn phía trên sân khấu và rơi từ độ cao hơn 9 m xuống đất. Tình trạng sức khỏe của nhân viên này vẫn chưa được công bố.

Trong Me Time, Kevin Hart vào vai một người bố nội trợ. Sau nhiều năm, anh có khoảng thời gian thư giãn cho riêng mình đầu tiên khi vợ và các con xa nhà. Tranh thủ lúc rảnh rang, anh tìm gặp bạn cũ (Mark Wahlberg) và lên kế hoạch cho một dịp cuối tuần ăn chơi xả láng. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.