Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 2 người chết tại chỗ

Đại tá Nguyễn Thế Hùng làm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.