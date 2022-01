Tai nạn của Jessica Chastain trong phim đóng cùng Phạm Băng Băng

Jessica Chastain đã phải tới bệnh viện kiểm tra sau tai nạn trên phim trường “The 355”. Tác phẩm hành động có sự góp mặt của Phạm Băng Băng.

Trong chương trình The Late Late Show with James Corden phát sóng đêm 5/1, nữ diễn viên Jessica Chastain đã kể về chấn thương vùng đầu mình từng gặp phải khi quay bộ phim hành động, điệp viên The 355. Tác phẩm quy tụ dàn minh tinh gồm Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Diane Kruger và Phạm Băng Băng.

Không chỉ đảm nhận vai nữ chính The 355, Jessica Chastain cũng làm việc với tư cách nhà sản xuất của bộ phim. Cô đã tự mình gọi điện cho các nữ diễn viên để mời họ góp mặt trong dự án và trở thành gương mặt thương hiệu khi gọi vốn đầu tư sản xuất bộ phim. “Chúng tôi làm bộ phim này với kinh phí thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung và sở hữu hoàn toàn tác phẩm”, nữ diễn viên nói.

The 355 phát hành tại Bắc Mỹ từ ngày 7/1. Ảnh: Getty Images.

Vì kinh phí sản xuất eo hẹp, Chastain phải tự mình thực hiện nhiều pha hành động nguy hiểm. Điều này khiến người dẫn chương trình James Corden không khỏi bất ngờ.

Anh đặt câu hỏi: “Chị chắc hẳn đã sứt đầu mẻ trán đôi lần. Trên phim, chị có nhiều pha hành động kỳ cục cực kỳ”. Nữ diễn viên thừa nhận mình từng bị thương đến mức phải tới viện kiểm tra.

“Khi ấy tôi đang quay cảnh chiến đấu trên mặt sàn đá hoa. Tôi đã tính toán sai, trượt ngã và đập đầu xuống đất. Tôi tính sai khoảng cách. Rồi tai tôi nghe tiếng thứ gì đó bị rạn. Chắc vì thế nên giờ tôi mới như thế này”, nữ diễn viên hài hước kể lại.

Cô tiếp tục: “Mọi người đều dừng lại, trợn trừng mắt kinh hoàng. Chính tôi cũng thấy lạnh gáy, không biết điều gì vừa xảy ra. Diễn viên đóng thế của tôi tiến đến. Cô ấy là người Pháp và không nói được nhiều tiếng Anh. Cô ấy bước về phía tôi và nói ‘Tôi phải nhét cái này vào lại’. Tôi cứ ngồi đó há hốc mồm ‘Nhét cái gì vào lại cơ? Não tôi á? Chuyện gì thế?’ Rồi tôi đoán đó có thể có vết bầm tím gì đó và cô ấy muốn ấn xẹp nó xuống”.

Sau tai nạn, Jessica Chastain đã tiếp tục ghi hình thêm một số cảnh trước khi đến bệnh viện để kiểm tra kỹ càng.

Trước đây, khi làm khách mời trên chương trình Ellen, Jessica Chastain chia sẻ khi quay một cảnh hành động trong The 355, cô bị thương và đau tới nhăn nhúm mặt mày. Biểu cảm này đã được máy quay bắt trọn và đưa vào bản phim chính thức.

Lần ấy, Jessica Chastain buộc phải tới bệnh viện thăm khám theo yêu cầu của bạn diễn Penélope Cruz.