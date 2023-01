Tài lộc, tình duyên, sức khỏe của 12 con giáp trong năm 2023

Trong năm Quý Mão, người tuổi Thìn, Mùi, Tý có thể mong đợi được tăng lương hoặc thăng chức, tuổi Tuất, Ngọ thuận lợi tình duyên, tuổi Tỵ, Sửu đón nhiều tài lộc.

2023 là năm Quý Mão theo lịch âm. Ảnh: Freepik.

Ngày 21-22/1, những quốc gia đón Tết Âm lịch sẽ chuyển giao từ năm Dần sang Mão. Thầy phong thủy Hong Kong (Trung Quốc) Tong Pik-ha tiết lộ về sức khỏe, tiền bạc, công việc và tình yêu của 12 con giáp, theo SCMP.

Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Màu may mắn: trắng

Số may mắn: 4

Đá may mắn: vàng hồng

Theo lịch âm, năm mới 2023 là năm Quý Mão, tại quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, năm Mão đại diện bởi con thỏ, còn Việt Nam là quốc gia duy nhất có mèo là con giáp đại diện.

Năm nay, con giáp Mão phạm Thái Tuế nên cần chuẩn bị tinh thần cho một năm thử thách phía trước.

Những người cầm tinh này có thể thử tăng vận may bằng các sự kiện tốt lành như kết hôn, lập gia đình, mua tài sản hoặc mở công ty. Họ sẽ có quý nhân phù trợ để vượt qua mọi khó khăn.

Có 2 ngôi sao may mắn về sự giàu có cho tuổi Mão trong năm nay. Vì vậy, họ nên chấp nhận rủi ro hơn một chút khi đầu tư.

Công việc khá ổn đối với dân văn phòng. Nên nhớ đây là năm phạm Thái Tuế nên người tuổi Mão nên đi hiến máu hoặc khám răng vào tháng 2 và 8 âm lịch để tránh tai họa.

Thìn (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Màu may mắn: xanh lá cây

Số may mắn: 3, 8

Đá may mắn: ngọc bích

Tuổi Thìn cũng phạm Thái Tuế trong năm 2023 nên tốt nhất là lặng lẽ thực hiện các nhiệm vụ trong khả năng. May mắn thay, đây cũng là một năm tài lộc của con giáp này khi những khoản tiền nhỏ có thể thu về lợi nhuận lớn.

Năm nay, người tuổi Thìn sẽ được quý nhân nam giúp đỡ. Những ai làm việc trong các ngành thường do nam giới thống trị như chế tạo đồng hồ, thiết bị nghe nhìn, ôtô và thời trang nam sẽ phát đạt, có cơ hội tốt để tăng lương hoặc thăng chức.

Tuy nhiên, người cầm tinh con rồng nên cẩn trọng vì dễ làm mất lòng người khác trong năm nay.

Tỵ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Màu may mắn: xanh da trời

Số may mắn: 1

Đá may mắn: sapphire

Tuổi Tỵ sẽ có một năm khá cân bằng. Họ thuận lợi thăng tiến trong công việc nên cần cố gắng hoạt động tích cực hơn.

Con giáp này sẽ thu hút nhiều tài lộc trong năm nay. Vì vậy, họ có thể chủ động hơn khi đi công tác hay du lịch để thúc đẩy vận may.

Người cầm tinh con rắn không nên e dè bất kỳ thử thách nào bởi sẽ có rất nhiều quý nhân phù trợ.

Đời sống tình cảm của tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều thử thách hơn một chút vì họ có thể cảm thấy đối tác không hiểu mình và nhìn chung sẽ không hài lòng với bản thân. Giao tiếp cởi mở hơn sẽ giúp tránh những bất đồng và xung đột.

Tuổi Tỵ sẽ thu hút nhiều tài lộc trong năm Quý Mão. Ảnh: The Horoscope.

Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Màu may mắn: đen

Số may mắn: 6

Đá may mắn: thủy tinh núi lửa

Tuổi Ngọ xung khắc với vị thần hộ mệnh trong năm nay và điều đó sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Họ cần đặc biệt cẩn thận khi giao tiếp với mọi người.

Đây là năm dành cho tình yêu nên những người tuổi Ngọ độc thân sẽ gặp được đối tượng ưng ý và có thể chủ động hơn trong việc bắt đầu một mối quan hệ. Mặt khác, người đã kết hôn hoặc đang trong mối quan hệ tình cảm nên cẩn thận vì dễ dính thị phi vì mối tình tay 3.

Tuổi Ngọ sẽ có nữ quý nhân phù trợ tại nơi làm việc. Bởi vậy, những người làm trong các ngành thường do phụ nữ thống trị như làm đẹp, mỹ phẩm, trang sức và thời trang nữ sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Màu may mắn: trắng

Số may mắn: 9

Đá may mắn: pha lê trắng

Mọi thứ sẽ xuôi chèo mát mái với tuổi Mùi vào năm 2023, đặc biệt là trong quan hệ đối tác và hợp tác. Đây cũng là một năm thịnh vượng đối với con giáp này nên họ có thể chấp nhận rủi ro lớn hơn trong đầu tư.

Công việc rất thuận lợi với tuổi Mùi khi có cơ hội được tăng lương hoặc thăng chức.

Mọi thử thách đều sẽ được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, người tuổi Mùi nên đề phòng những lời đàm tiếu hay thách thức pháp lý trong năm nay. Đừng ngại tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trong những vấn đề này.

Thân (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Màu may mắn: xanh lá cây

Số may mắn: 3

Đá may mắn: thạch anh ưu linh xanh

Trải qua một năm nhiều xui xẻo, mọi thứ sẽ được cải thiện trong năm nay đối với người tuổi Thân, trong cả tình yêu, ở nhà hay tại nơi làm việc. Họ có thể mong đợi một năm yên bình, hài hòa phía trước.

Năm 2023 sẽ tốt cho việc học hỏi những điều mới và học lên cao.

Đây không phải một năm thuận lợi về tiền bạc, có khả năng bị thất thoát tài chính. Do đó, con giáp này nên mua sắm đồ có giá trị lớn để “bù đắp” tổn thất, chẳng hạn như túi hiệu hoặc xe hơi.

Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Màu may mắn: vàng

Số may mắn: 5

Đá may mắn: kim cương

Giống như tuổi Mão, tuổi Dậu xung khắc với thần hộ mệnh và nên tham gia các sự kiện cầu may. Đây là một năm để con giáp này nâng cao trình độ học vấn trong lĩnh vực có liên quan đến công việc.

Đáng tiếc là không có ngôi sao may mắn nào trợ giúp nên người tuổi Dậu sẽ phải dựa vào chính mình trong rất nhiều việc. Họ nên tránh mọi hoạt động đầu tư quá tay để không tổn thất về tài chính.

Đây cũng là một năm gập ghềnh trong công việc đối với người tuổi Dậu và điều rất quan trọng là họ phải luôn lạc quan.

Trong năm Quý Mão 2023, 5 con giáp phạm Thái Tuế là Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn. Ảnh: Dragon Teaching.

Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Màu may mắn: xanh lá cây

Số may mắn: 8

Đá may mắn: thạch anh ưu linh xanh

Người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc kết nối và mở rộng mối quan hệ trong năm 2023. Đây cũng là một năm may mắn về tài lộc nên họ có thể thử bỏ tiền vào những thứ mà bản thân không thường đầu tư.

Cả tài lộc và sự nghiệp đều có sao may mắn chiếu đến cho tuổi Tuất nên họ có cơ hội lớn để được tăng lương, thăng chức.

Tuy nhiên, đây là một năm không tốt cho việc đi lại của con giáp này. Vì vậy, khi ra nước ngoài, họ nên tránh các hoạt động nguy hiểm như trượt tuyết, trượt nước hay lặn biển và nhớ mua bảo hiểm du lịch.

Hợi (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Màu may mắn: đỏ

Số may mắn: 9

Đá may mắn: thạch anh tím

Năm 2023 rất tốt cho việc kết nối và phát triển mối quan hệ. Thế nhưng, đây lại là một năm khó khăn đối với người tuổi Hợi vì thiếu đi những ngôi sao may mắn.

Con giáp này sẽ gặp phải những người phụ nữ khó tính, mạnh mẽ và nên cố gắng tránh đối đầu. Họ cũng sẽ vướng vào nhiều thị phi nên điều quan trọng là tránh can dự vào chuyện của người khác.

Người tuổi Hợi nên cẩn thận với tai nạn và thương tích cơ thể. Họ tốt nhất nên tránh các hoạt động nguy hiểm như đi tàu lượn siêu tốc, nhảy bungee, lặn hoặc trượt nước trong năm nay.

Tý (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Màu may mắn: đỏ, tím

Số may mắn: 2, 7

Đá may mắn: hồng ngọc

Tý là một trong 5 con giáp phạm Thái Tuế trong năm nay. Điều này thường biểu hiện ở sự xấu đi trong các mối quan hệ.

Tuy nhiên, may mắn thay, đây là một năm lãng mạn đối với con giáp này. Những người độc thân nên tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn để gặp gỡ người mới hoặc đối tác tiềm năng. Số khác đã có tình yêu nên cẩn thận để tránh quan hệ ngoài luồng.

2023 cũng là một năm thuận lợi cho sự nghiệp của người cầm tinh con chuột. Họ nên dành thời gian cho công việc để có cơ hội thăng chức hoặc tăng lương.

Tuổi Tý sẽ có một năm khá thuận lợi về tình duyên và công việc. Ảnh: Mixkit Stock.

Sửu (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Màu may mắn: trắng

Số may mắn: 4, 9

Đá may mắn: vàng

2023 sẽ là một năm rủng rỉnh đối với người tuổi Sửu. Vì vậy, họ nên làm việc chăm chỉ để tối đa hóa lợi ích tài chính.

Thật không may, con giáp này sẽ không có bất kỳ ngôi sao may mắn nào, do đó sẽ phải dựa vào chính mình.

Sức khỏe có chút đáng lo ngại nên tốt nhất người cầm tinh con trâu nên đi kiểm tra trước khi hết năm Dần. Đây cũng là thời điểm tốt để họ sắm đồ nội thất hoặc bắt đầu tân trang lại nhà cửa để thúc đẩy vận may.

Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Màu sắc may mắn: vàng, bạc

Số may mắn: 9

Đá may mắn: bạc

Trải qua một năm phạm Thái Tuế, tuổi Dần sẽ bước vào năm mới với sự bùng nổ. Có rất nhiều quý nhân giúp họ đạt được mục tiêu của bản thân trong năm nay.

Con giáp này có một ngôi sao may mắn về sự giàu có nên có thể cân nhắc chiến lược khôn ngoan hơn khi đầu tư. Họ cũng dễ bị mất mát và thất lạc đồ đạc trong năm nay.

Khi đi chơi xa, người tuổi Dần nên mua bảo hiểm du lịch vì họ dễ bị ốm và bổ sung vitamin, tập thể dục, đi khám để đảm bảo sức khỏe.