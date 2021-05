Tái lập khu cách ly 800 giường ở Đại học Quốc gia TP.HCM

Lực lượng dân quân tự vệ gấp rút triển khai thực hiện công tác dọn dẹp phòng, phun khử trùng toàn bộ tòa B1, trang bị các đồ dùng như: Chiếu, gối, mùng, mền… để tiếp nhận người cách ly. Ngoài ra, lực lượng công an của phường Đông Hòa (TP Dĩ An, Bình Dương) và Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) tham gia đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài.