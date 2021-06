Tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 5 cao kỷ lục

Trong tháng 5, nhà đầu tư cá nhân mở mới 113.543 tài khoản chứng khoán. Đây là con số cao nhất của thị trường từ trước tới nay.

Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cho biết trong tháng 5, số lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới ở mức 113.674 đơn vị. Trong đó, có tới 113.543 tài khoản từ các nhà đầu tư cá nhân và 131 tài khoản từ các tổ chức.

Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp tổ chức, cá nhân mở mới trên 100.000 tài khoản và thiết lập kỷ lục mới. Tại thời điểm 31/5, tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đạt hơn 3,2 triệu, tăng 20% số lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020 (393.659 tài khoản).

Cũng trong tháng 5, cá nhân nước ngoài mở mới 423 tài khoản giao dịch chứng khoán, giảm 17% so với tháng trước. Tổ chức nước ngoài chỉ mở mới 10 tài khoản, tiếp tục giảm so với mức 22 tài khoản của tháng 4. Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm 31/5 đạt 37.341, tăng 433 tài khoản so với tháng trước.

SỐ TÀI KHOẢN MỞ MỚI TRONG THÁNG LIÊN TỤC LẬP KỶ LỤC Nguồn:VSD Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tài khoản mở mới trong tháng column

86745 57378 113875 110655 113674

Việc tài khoản mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán tháng 5 lên mức kỷ lục như trên được cho là giúp thanh khoản trên thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh cao mới. Toàn bộ cả 20 phiên giao dịch ở tháng 5 đều có giá trị khớp lệnh ở trên mốc 20.000 tỷ đồng .

Tổng giá trị khớp lệnh bình quân 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM đạt mức kỷ lục 24.145 tỷ đồng /phiên. Riêng trên HoSE, con số này cũng ở mức kỷ lục với 20.486 tỷ đồng , tăng 22% so với tháng 4.

Tuy nhiên, thanh khoản lên cao lại khiến hệ thống của HoSE ngày 1/6 quá tải và không thể hoạt động trong phiên chiều. Cụ thể, lãnh đạo HoSE cho biết chỉ tính riêng phiên giao dịch sáng 1/6, đã có hơn 21.700 tỷ đồng giá trị giao dịch chứng khoán khớp lệnh trên thị trường. Điều này dẫn tới tình trạng báo động đối với an toàn của hệ thống.

Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE đã ra quyết định ngừng giao dịch phiên chiều. Theo đó, giá đóng cửa của chứng khoán phiên đầu tiên tháng 6 là giá khớp lệnh cuối cùng trong buổi sáng.

Đến hôm nay ngày 2/6, HoSE tiếp tục xảy ra tình trạng đơ, nghẽn lệnh. Trong khoảng thời gian từ 10h25 đến 11h25, hầu như không có lệnh nào được khớp trên HoSE.