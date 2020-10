Tái hiện tác phẩm nghệ thuật để truyền cảm hứng giữa đại dịch

Loạt bức ảnh ghi lại những nỗ lực này đã được tập hợp một cách khéo léo và vui nhộn trong cuốn Off the Walls: Inspired Re-Creations of Iconic Artworks (tạm dịch: Một cách khác biệt: Sự tái tạo đầy cảm hứng các tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng). Ảnh: Off The Walls.