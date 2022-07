Tái bản sách đoạt giải Booker Quốc tế, doanh số nhà xuất bản tăng vọt

Doanh số bán hàng của Nhà xuất bản Tilted Axis đã tăng cao khi tái bản tác phẩm "Tomb of Sand" do Geetanjali Shree viết và Daisy Rockwell dịch.

Trang The Bookseller đưa tin Nhà xuất bản Tilted Axis đã tái bản 15.000 bản tác phẩm Tomb of Sand (tạm dịch: Mộ cát) bán được hơn 4.100 bản sau khi tác phẩm đoạt giải Booker Quốc tế. Điều này giúp doanh số trong tuần của nhà xuất bản tăng tới 877%.

Daisy Rockwell và Geetanjali Sheree cùng nhận giải thưởng Booker Quốc tế 2022. Ảnh: Andrew Fosker/Shutter Stock.

Trong lễ trao giải Booker Quốc tế, tác giả Shree cho biết cô rất ngạc nhiên, vui mừng và hạnh phúc khi nhận được tin vui lớn lao này. Cô tin rằng giải thưởng này sẽ giúp tác phẩm đến tay của nhiều người yêu sách hơn những gì mà bản thân nó có thể làm được.

Theo tờ The New York Times, tác phẩm Tomb of Sand đã xuất sắc giành chiến thắng hạng mục tiểu thuyết dịch tại giải Booker Quốc tế 2022 dù trước đó ít được giới phê bình chú ý. Tomb of Sand là cuốn tiểu thuyết đầu tiên được dịch từ tiếng Hindi đoạt giải thưởng này.

Frank Wynne, đại diện ban giám khảo giải thưởng Booker Quốc tế 2022, cho biết Tomb of Sand đã giành được sự công nhận áp đảo của ban giám khảo. Tác phẩm xứng đáng giành chiến thắng trước các tiểu thuyết khác trong danh sách rút gọn như The Books of Jacob của Olga Tokarczuk, Heaven của Mieko Kawakami…

Sách Tomb of Sand. Ảnh: The Booker Prizes.

Wynne cho biết Tomb of Sand là một “cuốn sách cực kỳ thú vị và cực kỳ vui tươi” mặc dù nó đề cập đến những chủ đề tương đối khó tiếp cận.

Một số đoạn của cuốn sách được kể dưới góc nhìn của những đồ vật vô tri vô giác. Đặc biệt, phần lớn tiểu thuyết gốc đã sử dụng cách chơi chữ trong tiếng Hindi để tạo ra sự khác biệt. May mắn đối với bạn đọc, Tomb of Sand được chuyển ngữ bởi dịch giả kỳ cựu Daisy Rockwell và giữ được gần như trọn vẹn mọi tinh hoa mà tác giả muốn truyền tải.