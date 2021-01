Taeyeon (SNSD) vướng tranh cãi

Taeyeon khiến khán giả tranh luận khi trả lời câu hỏi liên quan đến Haechan. Người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ không cần nhắc đến đàn em cùng công ty.

Ngày 4/1, Taeyeon trò chuyện với người hâm mộ trên Instagram. Cô trả lời nhiều câu hỏi do khán giả đặt ra. Nữ ca sĩ cũng đáp lại khi người hâm mộ khuyên cô theo dõi những bộ phim truyền hình mới hoặc chơi game. Trưởng nhóm SNSD cho biết cô muốn thử làm theo mọi đề xuất từ khán giả.

Một người hâm mộ thông qua cuộc trò chuyện với Taeyeon đã nhắc tới Haechan - thành viên nhóm NCT: “Tôi là một fan của NCT. Bạn có thể nói với Haechan rằng tôi yêu anh ấy được không?".

Taeyeon đã trả lời ngắn gọn và đơn giản: "Chắc chắn rồi". Sau đó, cô đăng câu hỏi và phần trả lời lên story Instagram. Với câu trả lời ngắn gọn, công chúng cho rằng Taeyeon cảm thấy sững sờ khi nhận được yêu cầu từ tài khoản nói trên.

Nhiều khán giả khen ngợi câu trả lời của Taeyeon và cho rằng cô xử lý tình huống tốt, không hề thô lỗ với fan. Thậm chí, người hâm mộ nhân cơ hội để nhờ Taeyeon bày tỏ tình cảm với NCT.

Tuy nhiên, không ít khán giả lại tranh cãi về động thái của nữ ca sĩ sinh năm 1989. Ngoài việc cùng trực thuộc công ty giải trí SM Entertainment, Taeyeon và Haechan gần như không có mối quan hệ. Họ không quảng bá cùng nhau như một bộ đôi và rất ít khi tương tác. Nhiều khán giả cho rằng Taeyeon không nhất thiết trả lời câu hỏi trên, thậm chí đăng lại trên trang cá nhân của cô.

"Sẽ có vô số người hâm mộ đặt những câu hỏi như vậy, tại sao cô ấy phải trả lời, trong khi Taeyeon và Haechan không hề liên quan”, “Haechan chỉ là đàn em cùng công ty, lại là thần tượng nam, Taeyeon đăng cả câu trả lời liên quan đến cậu ấy để làm gì”, “NCT có tài khoản riêng, đâu cần đặt câu hỏi với Taeyeon về họ chứ”, khán giả tranh luận.

Năm qua, Taeyeon hoạt động chăm chỉ. Cô phát hành ca khúc Happy vào tháng 5/2020 và album What Do I Call You một tháng sau đó.