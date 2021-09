Taeyeon (SNSD) từng bỏ trốn vì bị công ty ép giảm cân

Taeyeon cho biết việc ăn kiêng không dễ dàng. Cô từng tức giận và bỏ về nhà khi bị công ty quản lý ép giảm cân.

Trong buổi phát sóng ngày 1/9 của chương trình tạp kỹ You Quiz on the Block trên đài tvN, các thành viên nhóm SNSD tái ngộ sau thời gian dài tập trung cho các hoạt động cá nhân. Tại đây, trưởng nhóm Taeyeon tiết lộ cô từng bỏ về nhà trong thời gian làm thực tập sinh tại SM Entertainment vì bị quản lý ép ăn kiêng.

Khi được MC trong chương trình hỏi đã bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ trước khi ra mắt cùng SNSD, Taeyeon trả lời: “Tôi muốn ai đó động viên mình, tôi không muốn buông bỏ mọi thứ. Nhưng thời điểm đó, tôi mũm mĩm hơn các thành viên khác. Họ nói tôi cần ăn kiêng để có vóc dáng gầy, mảnh mai dù tôi phải hát. Việc ăn kiêng rất khó khăn. Cuối cùng, tôi tức giận, thất vọng và bỏ trốn về nhà".

Taeyeon và các thành viên SNSD phải ăn kiêng trong suốt thời gian làm thực tập sinh. Ảnh: SM Entertainment.

Thành viên Seohyun nói thêm không chỉ khi làm thực tập sinh, các thành viên của SNSD phải ăn kiêng cả những ngày đầu ra mắt. Quản lý không cho nhóm ăn uống đầy đủ như họ mong muốn. Vì vậy, các thành viên đã trốn ra ngoài và lén ăn socola.

Trước đó nhiều ca sĩ Hàn Quốc chia sẻ việc bị ép ăn kiêng để có được vóc dáng thon gọn. Khi là thực tập sinh tại JYP Entertainment, Min thậm chí bị công ty đuổi vì thừa cân. Cựu thành viên nhóm miss A cho biết cô bị đuổi khỏi JYP Entertainment 3 lần trong khoảng 10 năm. Sau khi giảm cân, nữ ca sĩ xin công ty cho thêm cơ hội và ra mắt với miss A.