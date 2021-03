Taeyeon (SNSD) tiêu 8 triệu USD như thế nào?

Giọng ca I Got Love là người yêu thú cưng. Cô đang nuôi chú chó xù tên Zero. Nữ ca sĩ yêu vật cưng đến mức hợp tác với thương hiệu SPAO của Hàn Quốc để tung ra dòng quần áo riêng vinh danh Zero. Thương vụ hợp tác đã giúp Taeyeon thu về hơn 1 tỷ won ( 888.000 USD ) trong vòng chưa đầy 4 tháng, theo SCMP.