Taeyeon, Jennie khoe eo thon khi tập pilates

Các nghiên cứu cho thấy pilates giúp ngủ ngon hơn, đặc biệt với những người dưới 40 tuổi. Mặt khác, một số người tập để giảm căng thẳng, đau bụng do kinh nguyệt. Đối với quá trình giảm cân, pilates giúp tạo ra sự thâm hụt calo. Điều này khiến việc giữ dáng thuận lợi hơn. Ảnh: Koreaboo.

Ahn So Hee duy trì ngoại hình tươi trẻ với các thói quen dưỡng da. Cô chăm chỉ tập luyện để có thân hình thon gọn.

Tuần lễ thời trang New York 2023 có nhiều nghệ sĩ góp mặt như Lindsay Lohan, Emily Ratajkowski, Brie Larson, Emma Roberts.

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.