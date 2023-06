Taeyang ăn phở, Karina khoe dáng đẹp khi tới Việt Nam

Karina đăng ảnh cùng các thành viên aespa tại bể bơi. Trong khi đó, Taeyang (Big Bang) thưởng thức món phở tại Đà Nẵng trước khi trở về Hàn Quốc.

Trong vài ngày qua, dàn sao Hàn như BoA, Taeyang (Big Bang), nhóm nhạc KARD, aespa… cùng các thành viên của chương trình giải trí Knowing Brothers gồm Kim Hee Chul, Shin Dong (Super Junior), Lee Suk Jin lần lượt tới Đà Nẵng và Hội An để ghi hình hoặc tham gia Seen Festival in Hoian 2023.

Ngoài lịch trình công việc, họ dành thời gian nghỉ ngơi và thưởng thức các món ăn địa phương. Tuy nhiên, hoạt động cụ thể của các thành viên Knowing Brothers chưa được hé lộ.

Taeyang ăn phở tại Đà Nẵng. Ảnh: Instagram youngbae.

Taeyang biểu diễn vào ngày đầu tiên của lễ hội âm nhạc ở Hội An. Thay vì lập tức trở về Hàn Quốc, thành viên nhóm Big Bang cùng ê-kíp đi ăn phở. Ngày 18/6, nam ca sĩ đăng ảnh ăn phở tại Đà Nẵng cùng chia sẻ ngắn gọn: “Cảm ơn”.

Trong đêm nhạc 17/6, Taeyang biểu diễn một số ca khúc làm nên tên tuổi của anh như I Need A Girl, Wedding Dress, Ringa Linga, Eyes, Nose, Lips cùng bài hát mới Vibe, Shoong!. Khi giao lưu trực tiếp cùng người hâm mộ, nam ca sĩ cũng nói một số câu tiếng Việt đơn giản như "Xin chào, mình là Taeyang", "Mình yêu các bạn".

Trong khi đó, Karina đăng ảnh bên các thành viên aespa tại một resort ở Hội An. Trong hình, nữ ca sĩ mặc bikini khoe vóc dáng gợi cảm. Thành viên nhóm aespa còn khoe lần đầu được ăn quả roi đỏ và khen loại trái cây này rất ngon. Bốn thành viên của aespa hạ cánh ở sân bay Đà Nẵng vào trưa 17/6. Tới tối cùng ngày, người hâm mộ bắt gặp họ đi dạo tại Hội An để mua quần áo và đồ lưu niệm.

Karina (ảnh trái) và BM khoe dáng tại resort ở Hội An.

aespa biểu diễn tại lễ hội âm nhạc vào tối 18/6. Biểu diễn cùng ngày còn có nhóm nhạc KARD trực thuộc DSP Entertainment. Loạt hình của BM (thành viên nhóm KARD) tại Hội An hiện cũng được đông đảo người hâm mộ chia sẻ. Nam ca sĩ khoe body 6 múi tại bể bơi.

Ngoài Taeyang, aespa hay KARD, nữ ca sĩ BoA, Hyoyeon cũng chia sẻ hình ảnh kỷ niệm khi đến Việt Nam. Hyoyeon cùng ê-kíp ăn tối tại một quán bánh xèo ở Đà Nẵng.