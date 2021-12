Tae Yang và Min Hyo Rin đón con đầu lòng

Min Hyo Rin vừa sinh con đầu lòng sau 3 năm kết hôn với Tae Yang. Hai ngôi sao hiện sống trong một biệt thự sang trọng ở Hannam-dong, Seoul.

Ngày 6/12, tờ Hankook Ilbo đưa tin Min Hyo Rin - vợ của Tae Yang - mới đây đã hạ sinh con trai đầu lòng. Công ty quản lý của Tae Yang là YG Entertainment xác nhận thông tin trên với tờ Spotify News. Công ty cho biết hiện sức khỏe của Min Hyo Rin và con trai đều ổn định.

Công ty quản lý của Min Hyo Rin là Plum ANC cho biết thêm nữ diễn viên hạnh phúc khi chào đón thành viên mới trong gia đình. Hai ngôi sao nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Tuy nhiên, họ muốn giữ kín chuyện riêng tư nên không tiết lộ nhiều thông tin về con đầu lòng. Hiện cả hai sống trong một biệt thự sang trọng ở Hannam-dong, Seoul.

Tae Yang và Min Hyo Rin sinh con sau 3 năm kết hôn.

Tae Yang và Min Hyo Rin gặp nhau khi quay MV vào năm 2014. Sau đó, họ phát triển mối quan hệ và kết hôn vào tháng 2/2018. Trong bài viết thông việc kết hôn, Tae Yang cho biết: "Tôi thề dành trọn phần đời còn lại của mình với Min Hyo Rin - người đã luôn bên cạnh tôi trong suốt 4 năm qua".

Min Hyo Rin xuất hiện lần đầu ở ngành giải trí với tư cách người mẫu quảng cáo cho một nhãn hiệu thời trang vào năm 2006. Cô nhận được sự yêu mến khi tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Sunny, Gone with the Wind và Twenty.

Tae Yang ra mắt với nhóm nhạc Big Bang vào năm 2006 và nhanh chóng nổi tiếng. Ngoại trừ Seungri, các thành viên còn lại của Big Bang là G-Dragon, Tae Yang, T.O.P và Dae Sung đã gia hạn hợp đồng với YG Entertainment vào 2020.