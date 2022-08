Tác phẩm về lính cứu hỏa giành giải đặc biệt Liên hoan Phát thanh

Nhóm tác giả Trần Lê Dung, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Dung của Đài Phát thanh Công an Nhân dân giành giải đặc biệt Liên hoan Phát thanh với tác phẩm "Giữa làn ranh sinh tử”.

Tối 6/8, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15, năm 2022, chính thức khép lại với lễ bế mạc được tổ chức tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh.

Dự lễ bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đánh giá các tác phẩm tham dự liên hoan lần này có chất lượng vượt trội so với kỳ trước.

Nội dung các tác phẩm đa dạng, nhiều màu sắc, đề cập đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; trong đó nổi bật là việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; về những giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19; công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí... Nhiều tác phẩm nêu những tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao Giải đặc biệt của liên hoan năm nay cho tác phẩm "Giữa làn ranh sinh tử” của Đài Phát thanh Công an Nhân dân. Ảnh: TTXVN.

Về hình thức, đa số tác phẩm được đầu tư công phu, sáng tạo, thể hiện được những thế mạnh của phát thanh trong việc tìm kiếm và phát hiện đề tài, sử dụng ngôn ngữ, tiếng động, âm nhạc. Nhiều đơn vị đã thể hiện những phương thức sản xuất mới, những cách làm phát thanh hiện đại.

Nhóm tác giả Trần Lê Dung, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Dung thuộc Đài Phát thanh Công an Nhân dân (Cục truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an) đã xuất sắc giành giải đặc biệt của liên hoan năm nay với tác phẩm “Giữa lằn ranh sinh tử." Đây là tác phẩm thuộc thể loại Chương trình phát thanh trực tiếp với nội dung xoay quanh câu chuyện về nghề của những người lính cứu hỏa.

Đại diện nhóm tác giả chia sẻ câu chuyện về 3 cảnh sát phòng cháy, chữa cháy dũng cảm lao mình vào biển lửa để dập tắt đám cháy tại một quán karaoke ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã lay động trái tim của người dân cả nước.

Dù đã chuẩn bị tác phẩm dự thi trước đó, nhóm tác giả đã quyết định chuyển hướng đề tài và đưa câu chuyện này thành đề tài dự thi trong Chương trình phát thanh trực tiếp. Đó như một lời tri ân những cống hiến, hy sinh của những người lính cứu hỏa dũng cảm, qua đó truyền cảm hứng sống đẹp tới mọi người, đặc biệt là những người trẻ.

Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh năm nay đã trao 28 giải Vàng, 58 giải Bạc, 71 giải Đồng, nhiều giải Khuyến khích ở các thể loại.

Bên cạnh đó, còn có các giải Giọng Vàng, giải Kỹ thuật dàn dựng xuất sắc, giải Ứng dụng nền tảng số, giải Câu chuyện truyền thanh, giải thưởng về công tác phòng, chống tiêu cực.

Các giải thưởng của liên hoan đã tôn vinh tài năng, sự sáng tạo, tinh thần dấn thân, yêu nghề của các nhà báo phát thanh.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 4 đến 6/8, với chủ đề "Linh hoạt chuyển đổi - thích ứng vượt lên."

Liên hoan năm nay đã nhận được hơn 500 tác phẩm dự thi của các đơn vị trong cả nước. Vòng chung khảo liên hoan có sự tham gia của 86 đơn vị với 203 tác phẩm.

Các tác phẩm dự thi ở 6 thể loại: phóng sự, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh, chuyên đề phát thanh, kịch truyền thanh, chương trình phát thanh trực tiếp.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 16 sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa vào năm 2024.