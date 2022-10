Tác phẩm mọi tín đồ sách kinh dị nên đọc

Trò chuyện với đạo diễn Mike Flanigan, Guillermo Del Toro đã chia sẻ cuốn sách mà ông nghĩ mọi fan của thể loại kinh dị nên đọc.

Guillermo del Toro có một bộ sưu tập các hình tượng kinh dị ông tạo ra cho các bộ phim. Ảnh: Josef Astor.

Sau bộ phim điện ảnh đầu tay vào thập niên 1990, del Toro đã liên tục ghi dấu ấn ở Hollywood với những tác phẩm ấn tượng như Mimic, Pan's Labyrinth (tác phẩm mang về cho vị đạo diễn tượng vàng Oscar đầu tiên), Hellboy, The shape of water... Năm nay, ông cũng vừa đóng máy series phim kinh dị mang tên Cabinet of Curiosity.

Bên cạnh việc làm đạo diễn và biên kịch, Guillermo del Toro cũng là tác giả của nhiều tựa sách đặc sắc như bộ ba Dị chủng - Tàn thế - Đêm vĩnh hằng, Dáng hình của nước...

Không mấy ngạc nhiên, đã nhiều lần Guillermo del Toro tri ân đến các tác phẩm văn học trong phim của mình qua những tạo hình nhân vật đặc trưng, đậm phong cách như của các tác giả Lovecraft, Mary Shelley, Alvin Schwartz...

Trong buổi trò chuyện gần đây với đạo diễn Mike Flanagan, khi được hỏi cuốn sách nào ông nghĩ mọi fan hâm mộ thể loại kinh dị nên đọc, del Toro hào hứng trả lời ngay: tiểu thuyết Frankenstein của văn sĩ Mary Shelley.

"Vẻ đẹp của Frankenstein đến từ việc cuốn sách do một tác giả trẻ gần qua tuổi dậy thì viết, câu hỏi cuốn sách đặt ra rất dễ được đồng cảm. Cuốn sách gây ấn tượng sâu sắc với tôi. Và nó là một tác phẩm khiến tôi chiêm nghiệm nhiều, tôi rất thích bóc tách các lớp nghĩa. Đọc Frankenstein vào năm 40 tuổi, bạn sẽ có cảm nhận khác hoàn toàn với khi đọc vào năm 15 tuổi".

Câu trả lời của ông không khiến khán giả bất ngờ. Frankenstein là một trong những hình tượng sớm nhất trong thể loại khoa học viễn tưởng. Cuốn tiểu thuyết đã truyền cảm hứng cho vô số tác phẩm chuyển thể trong nhiều thập kỷ. Bản thân del Toro cũng từng hào hứng muốn đưa Frankenstein lên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, đến giờ vẫn có rất ít thông tin về dự án này của vị đạo diễn.

Một cảnh trong phim Frankenstein (1931). Ảnh: Universal Pictures.

Tới nay, đã có rất nhiều phiên bản chuyển thể tác phẩm kinh điển của Mary Shelley, bắt đầu từ năm 1910 với phiên bản phim câm của Công ty Thomas Edison (đã bị thất lạc) cho tới nay vẫn xuất hiện trên màn ảnh thường xuyên. Tuy nhiên, bản phim thành công và kinh điển nhất vẫn là phiên bản năm 1931 của đạo diễn James Whale với Boris Karloff thủ vai quái vật.

Hình tượng quái vật tiến sĩ Frankenstein đã trở thành một biểu tượng trong văn hóa đại chúng, một hình mẫu để nhiều người hóa trang thành mỗi dịp Halloween.