Tác phẩm đầu tay của nhà văn Mỹ ăn khách nhất Amazon nhờ mạng xã hội

Một tác giả đầu tay chán nản vì không bán được sách đã lên thẳng vị trí số một trong danh sách của Amazon nhờ một video lan truyền rộng khắp trên TikTok.

Nhà văn lớn tuổi bất ngờ trở nên nổi tiếng. Ảnh: TikTok.

Nhà văn Shawn Warner, 58 tuổi, đang ngồi yên tĩnh trong một góc của siêu thị Kroger ở Fort Worth, Texas. Đằng sau ông là nhiều chồng ấn bản trinh thám do ông sáng tác Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor. Bỗng có hai người lạ đến gần và bắt đầu hỏi ông về cuốn tiểu thuyết mới.

Jerrad “Red” Swearenjin - một người dùng mạng TikTok (TikToker) chính là người nảy sinh ý định tiếp cận Warner. Jerrad cho biết ông muốn nói chuyện với Warner vì nhà văn già trông rất buồn bã. Trong đoạn video, Warner giải thích rằng cuốn sách “kể về một cô gái tuổi vị thành niên đang hợp tác với một hồn ma đa nhân cách để giải quyết bí ẩn về vụ sát hại cha mẹ cô”.

Trong đoạn video, người xem có thể nghe thấy tiếng Swearenjin yêu cầu Warner ký vào một cuốn sách để tặng cho một người dùng TikTok, đồng thời nói thêm rằng anh sẽ cố gắng kêu gọi người dùng mạng xã hội chú ý tới tác phẩm này.

Khi đoạn video trò chuyện được đăng vào chủ nhật vừa qua, lượng tương tác rất lớn, với gần 18 triệu lượt xem. Phần bình luận tràn ngập những tin nhắn ủng hộ và nhiều người dùng viết rằng sẽ đi mua cuốn sách.

Vào thứ hai, Warner chia sẻ trên Twitter rằng cuốn tiểu thuyết của ông đã leo lên vị trí số một về doanh số bán hàng của hạng mục sách dành cho thanh thiếu niên trên Amazon (Amazon YA) và sau đó giữ vững vị trí số một ở mọi hạng mục sách.

Cuốn sách ra mắt từ tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Amazon.

Trong một video bày tỏ về thành công, Warner nói: “Khi Red đến và nói chuyện với tôi, lúc đó tôi rất mừng vì được chia sẻ với ai đó về việc doanh số bán hàng gần như đình trệ của mình. Mọi thứ đã xảy ra nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi rất biết ơn”.

Warner từng là lính dù, bác sĩ trị liệu nhi khoa và nhà khoa học máy tính trước khi trở thành tác giả. Chia sẻ trên trang web cá nhân, ông viết: “Trong mọi giai đoạn của cuộc đời, mọi người đều khen ngợi khả năng viết lách của tôi. Tuy nhiên, cũng chính những người đó lại nói rằng tôi không thể kiếm sống bằng nghề viết lách. Tôi không muốn nghe điều gì tương tự nữa. Vì vậy, tôi đã tìm cách thực hiện ước mơ thời thơ ấu của mình”.

Cuốn tiểu thuyết của Warner đã được nhà xuất bản độc lập Black Rose Writing có trụ sở tại Texas in ở dạng bìa mềm vào tháng 11/2022. Các ấn bản sách nói và bìa cứng của cuốn sách “đang được thực hiện”, Warner cho biết trong phản hồi mới trên TikTok. Trong một video khác, ông cũng bày tỏ đang tìm địa điểm cho các buổi ký tặng sách trong tương lai.

Với lượng người dùng lớn, TikTok là nơi sản sinh ra những cuốn sách bán chạy nhất trong vài năm qua. Cựu nhân viên xã hội kiêm tác giả tiểu thuyết Colleen Hoover đã gặt hái được thành công lớn nhờ nền tảng này. TikTok hiện đã mở giải thưởng sách của riêng mình và chủ sở hữu của nền tảng này là ByteDance cũng đang thành lập công ty xuất bản 8th Note Press.